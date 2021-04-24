السبت 24-04-2021
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بدء استقبال طلبات سلفة تمكين 2

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السبت، 24-04-2021 10:14 ص

بحد أعلى 200 دينار

بدء استقبال طلبات سلفة تمكين 2

حخ


الوكيل الإخباري - أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ، أنها قررت إتاحة المجال أمام المتقاعدين للتقدم على سلفة تمكين اقتصادي 2 من خلال الاتصال بمركز الاتصال الموحد على الرقم 117117 وذلك اعتباراً من اليوم السبت.

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وكانت المؤسسة ، أشارت في بيان صحفي ، الجمعة ، حيث اطلع "الوكيل الإخباري" عليه ، بأن مركز الاتصال الموحد يقدم خدماته ويجيب على استفسارات جمهور المؤسسة على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع بما في ذلك يومي الجمعة والسبت.

كما بينت المؤسسة بأنها قررت إتاحة المجال أمام المتقاعدين للتقدم على هذه السلفة من خلال الاتصال بمركز الاتصال الموحد على الرقم 117117 وذلك اعتباراً من اليوم.

وأكدت المؤسسة بأن سلفة تمكين اقتصادي 2 والتي تبلغ 120% من صافي الراتب التقاعدي لمتقاعدي الضمان وبحد أعلى 200 دينار، هي متاحة لجميع متقاعدي الضمان الاجتماعي ممن لا تزيد رواتبهم على 700 دينار.

وبينت المؤسسة بأن تسديد هذه السلفة سيتم على 18 شهر وبدون ترتيب أية فوائد، موضحة أن صرف هذه السلفة مشروط بالتسجيل في منصة تلقي لقاح كورونا.

 



 




 

 


 

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