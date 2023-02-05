بدء استقبال طلبات قرض الطالب الكترونيًا في الجامعة الهاشمية

الوكيل الإخباري- أعلنت عمادة شؤون الطلبة دائرة الخدمات والرعاية الطلابية في الجامعة الهاشمية عن بدء استقبال طلبات قروض الطلبة الكترونياً.

اضافة اعلان

وقالت الجامعة في إدراج لها عبر "فيسبوك" إن استقبال الطلبات يبدأ من اليوم الأحد 5/2/2023 ولغاية مساء يوم الخميس9/2/2023 .



فعلى الراغبين بالاستفادة من هذه الفرصة، الدخول إلى موقع الطالب إيقونة عمادة شؤون الطلبة (طلب قرض) وحسب الشروط التالية، أن يدرس الطالب على نظام التنافس وعلى نفقته الخاصة، أن لا يقل المعدل عن 2 نقطة،أن لا يكون قد صدر بحقه أي عقوبة تأديبية، أن لا يكون موفداً من أي جهة رسمية أو خاصة، وأن لا يكون حاصل على أي منحة أو قرض من أي جهة أخرى.

اظهار أخبار متعلقة

