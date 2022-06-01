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بدء استقبال طلبات قروض المتقاعدين العسكريين اليوم

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الأربعاء، 01-06-2022 09:14 ص

بدء استقبال طلبات قروض المتقاعدين العسكريين اليوم

الجيش 3


الوكيل الإخباري - بدأت المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء، باستقبال طلبات القروض للمشروعات الإنتاجية الصغيرة (المحفظة الاقراضية) اعتبارا من اليوم الأربعاء .

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وقال مدير عام المؤسسة اللواء الركن المتقاعد الدكتور إسماعيل الشوبكي في بيان، اليوم الاربعاء، إن خدمة تمويل المشروعات الصغيرة، تعد من أبرز الخدمات المقدمة للمتقاعدين العسكريين، وتتمثل بتقديم قروض ميسرة وفقا للشريعة الإسلامية لدعم المشروعات الصغيرة القائمة أو المنوي إنشاؤها .


وأضاف أن من شأن هذه القروض المساهمة بعملية التنمية، وتطوير القدرات الإنتاجية، وزيادة دخل الأُسر ذات الدخل المحدود ، وتحسين المستوى المعيشي لهذه الشريحة المهمة من أبناء هذا الوطن، وإيجاد فرص عمل لهم ، والحد من ظاهرتي الفقر والبطالة .


وبينت المؤسسة أنه ولغايات تقديم الطلبات يمكن الإطلاع على التفاصيل والشروط من خلال زيارة الموقع الالكتروني للمؤسسة www.esarsv.com ومن ثم الدخول على الخدمات الإلكترونية ( تمويل المشاريع الصغيرة)يذكر أنه سيتم استقبال طلبات الاستفادة من تمويل المحفظة الاقراضية اعتبارا من اليوم وحتى الساعة الثالثة من مساء يوم 21/ 6 /2022 ، ولا تقبل أي طلبات بعد هذا التاريخ.


 




 

 


 

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