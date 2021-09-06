بدء استقبال مرضى الكلى بمستشفى الملكة رانيا في البترا

الوكيل الاخباري - قال وزير الصحة، الدكتور فراس الهواري، اليوم الاثنين، إن وحدة غسيل الكلى بمستشفى الملكة رانيا الحكومي بلواء البترا، بدأت باستقبال المرضى بالشكل الطبيعي، بعد انتهاء أعمال التوسعة والصيانة، والتحديث للوحدة من قبل الوزارة.



وبين الهواري أن تحديث وحدة غسيل الكلى سيُسهم بشكل كبير في توفير الراحة للمرضى، ويعزز نوعية الخدمات الصحية المقدمة لهم، وذلك بعد رفد الوحدة بالأجهزة الطبية الحديثة اللازمة، وتجهيز البنية التحتية بالمستوى المطلوب ضمن أعلى المواصفات.



وأوضح أن الوحدة أصبحت بعد أعمال التوسعة والتحديث، تحتوي على 14 جهازا لغسيل كلى، وجهازي عزل لمرضى الكلى المصابين بفيروس الكبد (بي)، وجهاز عزل آخر لمرضى الكلى المصابين بفيروس "سي"، بالإضافة إلى توفر الكادر الفني.



وأشار إلى أن وحدة غسيل الكلى تستقبل 30 مريضاً، موزعين ضمن برنامج مرن يخفف العبء على المرضى والكوادر في تلقي وتقديم الخدمة العلاجية، وتسهم بإجراء ما يقارب 75 جلسة أسبوعيا، فضلا عن الحالات الطارئة المحولة من المستشفيات الحكومية والخدمات الطبية أيام الجمعة والسبت، عن طريق كوادر الدفاع المدني.

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