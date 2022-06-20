بدء اعمال التنقيب عن الذهب والنحاس جنوب الأردن

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - قال مدير دراسات المصادر الطبيعية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندس هشام الزيود، إن أعمال التنقيب عن الذهب والنحاس في جنوب المملكة من قبل الشركات التي وقعت معها الحكومة مؤخراً قد بدأت على أرض الواقع.

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وأضاف الزيود في تصريح خاص لـ " الوكيل الإخباري" أن التنقيب عن الذهب الذي يتم من خلال شركة تركية في منطقة "وادي أبو خشيبة ووادي الحور ووادي صبرة" التابعة لقضاء وادي عربة، قد بدأ قبل أسابيع على مساحة اعمال تصل لـ 155 كيلو متر.



وبين أن الحكومة منحت الشركة مهلة 14 شهراً لتقدم تقاريرها، وبيان رغبتها إذا كانت تريد الاستمرار أم لا، وذلك وفقاً لنتائج العينات المسحية التي يتم اجراؤها.

وقال الزيود أن الوزارة تتابع مع الشركة عبر تقارير دورية على مدار مدة المهلة، إلى جانب تقرير نهائي يُبيّن فيه نتائج المسوح والعينات كاملة.



وحول التنقيب عن النحاس في محمية ضانا من خلال الشركة المتكاملة، أوضح الزيود أن الأعمال بدأت على مسافة تصل لـ 78 كيلو متر مربع، وتم منح الشركة مهلة 16 شهراً لتقديم تقريرها عن الأعمال.