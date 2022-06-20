الإثنين 20-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

افتتاح المعرض التشكيلي الثالث للهواة

المالية: رقابة رقمية على مصانع الدخان في المملكة

بدء اعمال التنقيب عن الذهب والنحاس جنوب الأردن

لبنان يسجل أول إصابة بجدري القرود

نقابة الألبسة تحذر من الشراء عبر مواقع إلكترونية أجنبية

نقابة الأطباء بصدد مراجعة لائحة الأجور الطبية

الهاشمية تعلن موعد بدء الفصل الدراسي الصيفي

الخصاونة يوافق على شراء سيارة جديدة لامين عام وزارة الاستثمار - وثيقة

وسط توقعات الركود .. ما أسباب صعود أسعار النفط ؟

الإحصاءات: انخفاض معدل البطالة خلال الربع الأول من عام 2022

الإثنين، 20-06-2022 12:38 م

بدء اعمال التنقيب عن الذهب والنحاس جنوب الأردن

135909


الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - قال مدير دراسات المصادر الطبيعية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندس هشام الزيود، إن أعمال التنقيب عن الذهب والنحاس في جنوب المملكة من قبل الشركات التي وقعت معها الحكومة مؤخراً قد بدأت على أرض الواقع.

اضافة اعلان


وأضاف الزيود في تصريح خاص لـ " الوكيل الإخباري" أن التنقيب عن الذهب الذي يتم من خلال شركة تركية في منطقة "وادي أبو خشيبة ووادي الحور ووادي صبرة" التابعة لقضاء وادي عربة، قد بدأ قبل أسابيع على مساحة اعمال تصل لـ 155 كيلو متر.


وبين أن الحكومة منحت الشركة مهلة 14 شهراً لتقدم تقاريرها، وبيان رغبتها إذا كانت تريد الاستمرار أم لا، وذلك وفقاً لنتائج العينات المسحية التي يتم اجراؤها.

 

وقال الزيود أن الوزارة تتابع مع الشركة عبر تقارير دورية على مدار مدة المهلة، إلى جانب تقرير نهائي يُبيّن فيه نتائج المسوح والعينات كاملة.


وحول التنقيب عن النحاس في محمية ضانا من خلال الشركة المتكاملة، أوضح الزيود أن الأعمال بدأت على مسافة تصل لـ 78 كيلو متر مربع،  وتم منح الشركة مهلة 16 شهراً لتقديم تقريرها عن الأعمال.


وسبق أن أطلقت وزارة الطاقة منصة لتسهيل إجراءات رحلة المستثمرين في مجال استكشاف واستغلال الثروات المعدنية، وذلك بهدف زيادة الاستثمار في مجال الثروات المعدنية وتحسين مستوى الخدمات.

اظهار ألبوم ليست




 




 

 


 

إقرأ ايضا
musée-TOURISME

افتتاح المعرض التشكيلي الثالث للهواة

62b04538f2b04

المالية: رقابة رقمية على مصانع الدخان في المملكة

news-mothers-day

قرى الأطفال sos تطلق حملتها لعيد الأضحى المبارك

FVrjftdWYAIkcf2

إشهار مجموعة أبجدية قلب للشاعرة رند الرفاعي في المكتبة الوطنية

286692484_331404299166811_7013492193102936952_n

الدفاع المدني ينفذ تمريناً وهمياً في عمان

188929_10_1655713629

أمفنت تنظم ورشة تدريبية حول اللقاح والتحصين

أخبار متعلقة
3 - Copy

هام من المواصفات والمقاييس بشأن فواتير شراء الذهب

3202227151540458491825

النقل البري: دراسة لتعديل أجور النقل العام

مبنى وزارة الصناعة والتجارة

الصناعة والتجارة تنظم ورشة حول حقوق الملكية الفكرية

شرطة سير (3)

وفاة إثر 383 حادثا مروريا خلال 24 ساعة

1653141579303

عجلون: انطلاق فعاليات منتدى الشباب العالمي للأرض

296577-large

ضبط مركبتين تسيران بسرعات عالية على الطرق الخارجية