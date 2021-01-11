بدء الاجتماع في القاهرة بمشاركة الأردن

الوكيل الإخباري - يشارك نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، حاليا، في الاجتماع الوزاري الرباعي، في إطار مجموعة ميونخ، لاستكمال الجهود المستهدفة لإطلاق مفاوضات جادة وفاعلة لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس حل الدولتين.ويضم الاجتماع وزراء خارجية الأردن، مصر، ألمانيا وفرنسا.

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وكان الأردن، استضاف الاجتماع الثالث لمجموعة ميونخ في أيلول/سبتمبر 2020.

يشارك الآن @AymanHsafadi في الاجتماع الوزاري الرباعي الذي يضم وزراء خارجية الأردن ومصر وألمانيا وفرنسا لاستكمال الجهود المستهدفة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة لحل الصراع الاسرائيلي الفلسطيني على أساس حل الدولتين. pic.twitter.com/Ny8EfTXK9b January 11, 2021



