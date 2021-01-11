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الإثنين، 11-01-2021 02:12 م

بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

بدء الاجتماع في القاهرة بمشاركة الأردن

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وزراء الخارجية خلال الاجتماع


الوكيل الإخباري - يشارك نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، حاليا، في الاجتماع الوزاري الرباعي، في إطار مجموعة ميونخ، لاستكمال الجهود المستهدفة لإطلاق مفاوضات جادة وفاعلة لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس حل الدولتين.ويضم الاجتماع وزراء خارجية الأردن، مصر، ألمانيا وفرنسا.

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وكان الأردن، استضاف الاجتماع الثالث لمجموعة ميونخ في أيلول/سبتمبر 2020. 

 





 




 

 


 

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