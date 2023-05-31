الأربعاء 31-05-2023
الوكيل الاخباري

تشييع جثمان الشهيد أبو رموز بإجراءات عسكرية مشددة من الاحتلال

المركزي يعلن عن نتائج أذونات خزينة بقيمة 200 مليون دولار

زلزال بقوة 5.1 يضرب تركمانستان

عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

بدء الاحتفالات الرسمية بزفاف ولي العهد اليوم

تعرف على أسعار الذهب في الأردن الأربعاء

مستوطنون يحطمون مركبات الفلسطينيين في جنين

زلزال عنيف بقوة 6.2 درجات قبالة الساحل الجنوبي لنيوزيلندا

هبوط أسعار النفط عالمياً اليوم الأربعاء

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

الأربعاء، 31-05-2023 09:22 ص

بدء الاحتفالات الرسمية بزفاف ولي العهد اليوم

ة


الوكيل الإخباري - تبدأ احتفالات الأردن الرسمية بزفاف سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد على الآنسة رجوة خالد السيف اليوم وعلى مدى يومين.

اضافة اعلان


ويقيم جلالة الملك عبدالله الثاني في مضارب بني هاشم بالديوان الملكي الهاشمي مأدبةَ عشاء بهذه المناسبة يحضرها ما يزيد عن 4 آلاف مدعو من أبناء المجتمع الأردني.


وابتهاجا بهذه المناسبة، يتخلل المأدبة فقرات تبرز تنوع التراث الأردني وأصالته من شعر وغناء وأهازيج.


وبدأ ضيوف الأردن الوصول إلى العاصمة عمّان لحضور احتفالات الأردن، إذ يحضرها قادة دول وأولياء عهد وشخصيات من دول شقيقة وصديقة.


ويحظى حفل الزفاف باهتمام إعلامي كبير محليا وإقليميا ودوليا، وستتولى محطات التلفزة بث الاحتفالات على الهواء مباشرة.


وتشهد محافظات المملكة العديد من الفعاليات احتفاء بمناسبة الزفاف.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
البنك المركزي (11)

المركزي يعلن عن نتائج أذونات خزينة بقيمة 200 مليون دولار

فلوس 2

"أوقاف الرصيفة" توزع مساعدات نقدية احتفالا بالمناسبات الوطنية

5202317222816157000157

الامن العام : وفاة واصابة بمشاجرة في اربد

eeeee

مسيرة بحرية بالعقبة احتفالا بزفاف ولي العهد

720192595342348800467

وفاة شخص غرقا في منطقة الخالدية بالمفرق

ww

احتفال جماهيري كبير بزفاف سمو ولي العهد بالبترا

أخبار متعلقة
ةةةةة

بدء وصول ضيوف الأردن لحضور حفل زفاف ولي العهد

ملخص_عن_مرض_الحساسية

%35 من الأردنيين يعانون من الحساسية

M63A2668

سلطة وادي الأردن: ارتفاع تخزين السدود إلى 138 مليون متر مكعب

WhatsApp Image 2023-05-07 at 1.27.51 PM

الهواري يؤكد أهمية دعم جهود الوقاية من السرطان وعوامل الاختطار

IMG-20230501-WA0214

وزيرة الاستثمار تزور مشروع العبدلي وتؤكد دعم الوزارة لجذب المزيد من الاستثمارات للمشروع

main_image63fdf58064ea9

مواعيد العمل بجولات التراخيص المتنقل لشهر ايار الحالي