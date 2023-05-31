بدء الاحتفالات الرسمية بزفاف ولي العهد اليوم

الوكيل الإخباري - تبدأ احتفالات الأردن الرسمية بزفاف سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد على الآنسة رجوة خالد السيف اليوم وعلى مدى يومين.

اضافة اعلان



ويقيم جلالة الملك عبدالله الثاني في مضارب بني هاشم بالديوان الملكي الهاشمي مأدبةَ عشاء بهذه المناسبة يحضرها ما يزيد عن 4 آلاف مدعو من أبناء المجتمع الأردني.



وابتهاجا بهذه المناسبة، يتخلل المأدبة فقرات تبرز تنوع التراث الأردني وأصالته من شعر وغناء وأهازيج.



وبدأ ضيوف الأردن الوصول إلى العاصمة عمّان لحضور احتفالات الأردن، إذ يحضرها قادة دول وأولياء عهد وشخصيات من دول شقيقة وصديقة.



ويحظى حفل الزفاف باهتمام إعلامي كبير محليا وإقليميا ودوليا، وستتولى محطات التلفزة بث الاحتفالات على الهواء مباشرة.



وتشهد محافظات المملكة العديد من الفعاليات احتفاء بمناسبة الزفاف.

