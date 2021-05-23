بدء الاختبارات التجريبية لـ' التوجيهي' اليوم

الوكيل الإخباري - تبدأ الاختبارات المدرسية النهائية "التجريبي" لطلبة الثَّانويَّة العامَّة ‘التوجيهي‘ للعام الدِّراسي 2020/2021، اليوم الأحد ، عبر منصة درسك، وتستمر حتى 7 حزيران/ يونيو من الشهر المقبل، وفق الجدول الذي أعلنته وزارة التربية والتعليم في وقت سابق.

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وبحسب جدول الاختبارات، سيمتحن اليوم: طلبة الفروع الأدبي والعلمي والشرعي والصناعي والفندقي في مبحث الرياضيات، والفرع الزراعي في مبحث صناعات زراعية، والإدارة والسلامة المهنية لطلبة الاقتصاد المنزلي.



وقال أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية نواف العجارمة في وقت سابق، إن الاختبارات التجريبية، تمكن طلبة التوجيهي من تقييم ذاتهم وتعلمهم، وإعادة توجيه تعلمهم وأدائهم واستعدادهم للاختبار النهائي المقبل.



وأضاف العجارمة، أن الاختبار التجريبي يشكل أيضا فرصة لطلبة التوجيهي للتعرف على نمطية الأسئلة التي ستجرى بموجبها الاختبارات النهائية المقبلة التي ستبدأ في 24 حزيران/ يونيو المقبل.