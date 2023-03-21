بدء الاعتدال الربيعي اليوم

الوكيل الاخباري - يصادف الثلاثاء، موعد الاعتدال الربيعي لهذا العام عند الساعة 12:24 دقيقة ليلا، معلنا عن نهاية خمسينية الشتاء وبداية فصل الربيع فلكيا.

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وتشرق الشمس في العاصمة عمّان الثلاثاء الساعة 6:39 دقيقة صباحا من الزاوية الأفقية الشرقية تماما ومقدارها 89 درجة، وتغيب في الزاوية الغربية ومقدارها 271 درجة في تمام الساعة 6:48 مساء، وبذلك يتساوى طول الليل والنهار تقريبا في جميع أنحاء الكرة الأرضية.



مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد آل خطاب، قال إنّه مع الاعتدال الربيعي يبدأ بما يسمى بموسم الأحوال الخماسينية، والتي تتولد خلالها منخفضات في جنوب جبال أطلس في المغرب العربي، وتتحرك جهة الشرق، وتسير بالقرب من سواحل إفريقيا الشمالية حتى تصل إلى منطقة شرق المتوسط.



وعادة ما يسبق هذه المنخفضات الخماسينية، هبوب رياح جنوبية حارة وجافة، ومحملة بالغبار والأتربة تسمى الرياح الخماسينية، وتؤدي في كثير من الأحيان إلى حدوث التهابات في الحلق والعيون والجهاز التنفسي بسبب المواد العالقة التي تحملها الرياح الخماسينية، تهب بعدها رياح غربية أو شمالية غربية رطبة قد يصاحبها هطول الأمطار مع زخات رعدية.



وتشكل الأمطار التي تهطل عادة من بداية فصل الربيع وحتى نهاية الموسم المطري، كمعدل محسوب لآخر ثلاثين عاما ما نسبته 10% تقريبا من المعدل الموسمي المطري العام في أغلب مناطق المملكة.



ويبلغ معدل درجة الحرارة العظمى لمطار عمّان المدني في فصل الربيع فلكيا 26.1 درجة مئوية، فيما يبلغ معدل درجة الحرارة الصغرى 13.8 درجة مئوية.



وأفاد آل خطاب بأن تساقط الثلوج بعد يوم الاعتدال الربيعي لا يعدّ حدثا استثنائيا في مناخ المملكة، حيث تشير الدراسات المناخية في مديرية المناخ بإدارة الأرصاد الجوية إلى أن الأردن شهد خلال آخر 50 عاما تساقطا للثلوج بعد يوم الاعتدال الربيعي في آذار ونيسان، و13 عاما في آذار، وكان آخرها في عام 2020، فيما شهدت 8 أعوام تساقطا للثلوج في نيسان، كان آخرها في العام 2019.

