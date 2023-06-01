بدء الاغلاقات والتحويلات المرورية في عمان

الوكيل الاخباري - قالت مديرية الأمن العام، الخميس، إن الخطة المرورية الخاصة بزفاف سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني – ولي العهد ستبدأ الساعة 3 عصراً.



وأعلنت المديرية، في وقت سابق، تفاصيل الخطة المرورية، التي سترافق مسير الموكب الملكي الأحمر احتفالاً بزفاف سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني – ولي العهد.



وأكّدت المديرية، أن الخطة المرورية ستنظم توقيتات الإغلاقات وأماكنها، والتحويلات المرورية، والطرق البديلة، على طول مسار الموكب الملكي، وسيبدأ تنفيذها من الساعة الثالثة بعد ظهر الخميس ولغاية السابعة من مساء ذات اليوم .

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