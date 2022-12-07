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الأربعاء، 07-12-2022 06:33 ص

بدء الامتحانات النظرية لطلبة "الشامل" اليوم

امتحانات


الوكيل الإخباري - تبدأ اليوم الأربعاء فعاليات الامتحانات النظرية للدورة الشتوية 2023، وتستمر حسب المواعيد التي أعلنت عنها الجامعة حتى يوم الأربعاء الموافق 14/12/2022م وفق الدكتور أحمد فخري العجلوني رئيس جامعة البلقاء التطبيقية / رئيس اللجنة العليا لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل).

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وأكد الدكتور العجلوني أن الجامعة استكملت الإجراءات اللازمة كافة لعقد الامتحانات النظرية، حيث من المتوقع أن يتقدم لهذه الامتحانات (5702) طالب وطالبة من (51) كلية جامعية وكلية جامعية متوسطة تشرف عليها جامعة البلقاء التطبيقية، جميعهم سيتقدمون للامتحان وفقاً للخطط الدراسية الجديدة، باستثناء (13) طالباً سيتقدمون على الخطط الدراسية القديمة، كونهم لم يستنفذوا حقهم بالتقدم للامتحان وفقاً للخطط التي درسوها في كلياتهم.

ومن المتوقع أن يتقدم للورقة الأولى اليوم الأربعاء (4301) طالب وطالبة، وللورقة الثانية يوم السبت الموافق 10/12/2022م (4332) طالب وطالبة، وللورقة الثالثة يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 13/12 و14/12/2022م (5047) طالب وطالبة.

وأضاف العجلوني أن الطلبة سيتقدمون للامتحانات في هذه الدورة وفقا لـ (88) برنامجا دراسيا على الخطط الجديدة، وأن الامتحانات النظرية محوسبة بالكامل؛ وقد تم اعتماد (19) قاعة للامتحان النظري موزعة على (15) مركزا للامتحانات النظرية منتشرة في جميع محافظات المملكة، ويشرف على هذه الامتحانات أكثر من (350) موظفاً من العاملين في الكليات الجامعية والجامعية المتوسطة الوطنية.


 




 

 


 

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