بدء الامتحانات النظرية لطلبة الشامل للدورة الربيعية غدا

الوكيل الاخباري-

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أعلن رئيس جامعة البلقاء التطبيقية/رئيس اللجنة العليا لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل) أحمد العجلوني الثلاثاء، عن استكمال كافة الإجراءات لبدء فعاليات الامتحانات النظرية للدورة الربيعية 2024 للامتحان الشامل.وقال العجلوني، إنّ الامتحانات النظرية ستجري خلال الفترة 22-30 ايار الحالي، وفقاً للبرنامج المعلن على الموقع الرسمي لوحدة التقييم والامتحانات العامة في جامعة البلقاء التطبيقية، حيث سيتقدم للامتحانات 6375 طالب وطالبة، من 48 كلية جامعية وكلية جامعية متوسطة تشرف عليها الجامعة.وسيتقدم 5106 طالب وطالبة للورقة الأولى الأربعاء، و4864 طالب وطالبة للورقة الثانية الأحد، و5842 طالب وطالبة للورقة الثالثة يومي الأربعاء والخميس.وأضاف العجلوني أن الطلبة سيتقدمون للامتحانات في هذه الدورة وفقا لـ 87 برنامجا دراسيا، وأن الامتحانات النظرية محوسبة بالكامل؛ وقد تم اعتماد 17 قاعة للامتحان النظري موزعة على 13 مركزا للامتحانات النظرية منتشرة في جميع محافظات المملكة، ويشرف على الامتحانات قرابة 500 موظف من العاملين في الكليات الجامعية والجامعية المتوسطة الوطنية.وفرغت وحدة التقييم والامتحانات العامة في الجامعة من تصحيح إجابات الطلبة في الامتحانات العملية المحوسبة ومعالجة نتائجها وتدقيقها ومطابقتها وإدخالها إلى نظام الامتحان الشامل المحوسب، وكانت هذه الامتحانات قد انعقدت خلال الفترة من 29/4 ولغاية 14/5/2024، وتقدم إليها 4321 طالب وطالبة.ورجح العجلوني أن يتم إعلان نتائج امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة للدورة الربيعية 2024، نهاية حزيران المقبل بعد المصادقة عليها واعتمادها من قبل اللجنة العليا للامتحانات ومجلس عمداء الجامعة.