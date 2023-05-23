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الثلاثاء، 23-05-2023 07:32 ص

بدء الامتحانات النظرية لطلبة الشامل للدورة الربيعية 2023

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الوكيل الإخباري - تنطلق اليوم الثلاثاء، الامتحانات النظرية للشهادة الجامعية المتوسطة "الشامل" للدورة الربيعية 2023، والتي، تستمر حسب المواعيد التي أعلنت عنها الجامعة حتى الأربعاء الموافق 31 أيار الحالي، بحسب رئيس جامعة البلقاء التطبيقية أحمد العجلوني.

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وقال العجلوني، وهو رئيس اللجنة العليا لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة الشامل، لـ "المملكة"، إن الجامعة استكملت الإجراءات اللازمة لعقد الامتحانات النظرية، حيث من المتوقع أن يتقدم لهذه الامتحانات 5966 طالبا وطالبة من 51 كلية جامعية وكلية جامعية متوسطة تشرف عليها جامعة البلقاء التطبيقية، موزعين على 89 تخصصا.


ومن المتوقع أن يتقدم للورقة الأولى الثلاثاء 4709 طلاب، وللورقة الثانية السبت المقبل 4796 طالبا وطالبة، وللورقة الثالثة 5292 طالبا وطالبة يتقدمون للامتحان يومي الثلاثاء والأربعاء نهاية الشهر الحالي، وسوف ينتهي الامتحان في جميع المراكز الثلاثاء 30 أيار، باستثناء مركزين سيمتد الامتحان فيهما حتى ظهر الأربعاء 31 أيار الحالي.


وأشار العجلوني إلى أن الامتحانات النظرية محوسبة بالكامل؛ حيث جرى اعتماد 19 قاعة للامتحان النظري موزعة على 15 مركزا للامتحانات النظرية منتشرة في جميع محافظات المملكة، وجميع مراكز الامتحان تخضع للمراقبة الإلكترونية من قبل غرفة العمليات في وحدة التقييم والامتحانات العامة، ويشرف على هذه الامتحانات أكثر من 400 موظف من العاملين في الجامعة والكليات الجامعية والجامعية المتوسطة الوطنية.


وفرغت وحدة التقييم والامتحانات العامة في الجامعة من تصحيح إجابات الطلبة في الامتحانات العملية المحوسبة ومن معالجة نتائج الامتحانات العملية وتدقيقها ومطابقتها وإدخالها إلى نظام الامتحان الشامل المحوسب، حيث عقدت هذه الامتحانات خلال الفترة من 4 إلى 11 أيار الحالي، وتقدم إليها 4195 طالبا وطالبة.


وتوقع رئيس جامعة البلقاء التطبيقية أحمد العجلوني، إعلان نتائج امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل) للدورة الحالية في النصف الأول من شهر حزيران المقبل، بعد المصادقة عليها واعتمادها من اللجنة العليا للامتحانات ومجلس عمداء الجامعة.

 




 

 


 

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