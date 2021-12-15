بدء الامتحانات النظرية لطلبة الشامل

الوكيل الإخباري - بدأت اليوم الأربعاء، الامتحانات النظرية للدورة الشتوية 2022 في جامعة البلقاء التطبيقية، والتي تستمر حتى يوم الخميس الموافق 23 كانون الأول الحالي.

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الجامعة، قالت إنها استكملت الإجراءات اللازمة كافة لعقد الامتحانات النظرية ضمن بيئة تضمن سلامة جميع المشاركين في الامتحان سواء أكانوا من الطلبة أم من الكوادر الإدارية والفنية المشرفة على عقد الامتحان.



ومن المتوقع أن يتقدم لهذه الامتحانات 8614 طالبا وطالبة من 49 كلية جامعية وكلية جامعية متوسطة، من بينهم 4893 طالبا سيتقدمون للامتحان بجميع أوراقه لأول مرة، و3003 طلاب يعيدون التقدم للامتحان بورقة أو أكثر لاستكمال متطلبات النجاح في امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة، و338 طالبا سيتقدمون بورقة أو أكثر لرفع معدلاتهم في الامتحان، و380 طالبا سيعيدون التقدم للامتحان بجميع أوراقه ضمن فئة مستنفذ حقه.



ومن المتوقع أن يتقدم للورقة الأولى ليومي الأربعاء والخميس 5929 طالبا وطالبة، و للورقة الثانية ليومي الأحد والاثنين المقبلين، 6333 طالبا وطالبة، و للورقة الثالثة يومي الأربعاء والخميس 22 و23 من الشهر الحالي 7575 طالبا وطالبة.



ويتقدم الطلبة للامتحانات في هذه الدورة وفقا لـ 140 برنامجا دراسيا، منها 81 برنامجا على الخطط الجديدة، و 59 برنامجا على الخطة القديمة.



الجامعة، اعتمدت 14 مركزا للامتحانات النظرية موزعة على مختلف أقاليم المملكة، ويشرف على هذه الامتحانات أكثر من 250 موظفا من العاملين في الكليات الجامعية والجامعية المتوسطة الوطنية.



وفرغت وحدة التقييم والامتحانات العامة في الجامعة من معالجة نتائج الامتحانات العملية وإدخالها إلى نظام الامتحان الشامل المحوسب، وكانت هذه الامتحانات قد عقدت من 20 -25 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 وتقدم إليها 5332 طالبا وطالبة.



وأكدت الجامعة أنه ومراعاة للظروف التي فرضتها جائحة كورونا، على جميع الطلبة وأعضاء اللجان المشرفة على الامتحان ضرورة الالتزام بأوامر الدفاع والتقيد بشروط السلامة العامة ومراعاة المتطلبات الصحية والتباعد الجسدي وارتداء الكمامات، وإبراز شهادة التطعيم للطلبة الذين تلقوا جرعتين من اللقاح ضد كورونا أو فحص PCR بنتيجة سلبية حسب الأصول قبل الدخول إلى قاعات الامتحان.

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