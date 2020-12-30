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الأربعاء، 30-12-2020 08:32 ص

عبر منصة درسك

بدء الامتحانات النهائية لطلبة المدارس اليوم

وز
وزارة التربية والتعليم


الوكيل الإخباري - تبدأ، الأربعاء، اختبارات التقييم النهائي لطلبة المدارس الحكومية، وطلبة مدارس وزارة الأوقاف، ومدارس الثقافة العسكرية للصفوف من الثاني الأساسي ولغاية الثاني عشر.

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وزارة التربية والتعليم، قالت في بيان سابق، إن الاختبارات ستكون متاحة على منصة (درسك) بدءًا من يوم الأربعاء الثلاثين من كانون الأول/ ديسمبر الحالي ولغاية السادس عشر من شهر كانون الثاني/ يناير المقبل، من الساعة التاسعة صباحا، ولغاية الساعة السابعة مساء حسب البرنامج.


وأوضحت الوزارة أن أسئلة الاختبارات لجميع المباحث ولجميع الصفوف ستكون من نوع الاختيار من متعدد بواقع ثلاثين فقرة لكل اختبار، بحيث تكون مدة كل اختبار ساعة كاملة تُحسب من وقت دخول الطالب.

 

ودعت الوزارة جميع الطلبة عند الانتهاء من اختباراتهم القيام بالضغط على أيقونة (حفظ وإرسال الإجابات) قبل الخروج من صفحة الاختبار لاحتساب علاماتهم، داعية الطلبة إلى الاستعداد الجيد للاختبارات، ومراجعة دروسهم عبر منصة درسك.

 

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