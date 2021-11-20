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السبت، 20-11-2021 07:06 ص

بدء الامتحان العملي لطلبة الشامل اليوم

البلقاء


الوكيل الإخباري - يبدأ السبت، الامتحان العملي للشهادة الجامعية المتوسطة "الشامل" للدورة الشتوية 2022 والذي يستمر حتى الخميس المقبل، ويُتوقع أن يتقدم له ما يزيد عن 5 آلاف طالب.

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وقال رئيس جامعة البلقاء التطبيقية رئيس اللجنة العليا لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة عبد الله  الزعبي، في بيان صحفي، إن الجامعة استكملت الإجراءات اللازمة لعقد الامتحان الذي من المتوقع أن يتقدم له (5566) طالبا وطالبة من ضمنهم (152) طالبا وطالبة من طلبة الدبلوم الفني من 49 كلية جامعية و جامعية متوسطة تشرف عليها جامعة البلقاء التطبيقية.


وأضاف أنه تم اعتماد (35) مركزا للامتحان العملي موزعة على الكليات الجامعية والكليات الجامعية المتوسطة الوطنية التي تشرف عليها الجامعة، ويشارك في الامتحان (171) لجنة امتحان متخصصة مركزية تضم في عضويتها (530) فاحصا من المدرسين العاملين في الكليات الجامعية والجامعية المتوسطة الوطنية وذوي الخبرة والاختصاص من القطاع الخاص.


وبيّن الزعبي أن العدد الكلي للطلبة الذين تقدموا بطلبات اشتراك للدورة الشتوية 2022 بلغ (8611) طالبا وطالبة منهم (4903) طلاب سيتقدمون للامتحان لأول مرة، و(2995) طالبا وطالبة - معيدون وسيتقدمون في الأوراق التي لم يحققوا فيها متطلبات النجاح في الدورات السابقة، و(378) طالبا وطالبة ممن استنفدوا حقهم وسيتقدمون للامتحان بجميع أوراقه، و(335) طالبا وطالبة سيتقدمون للامتحان لرفع معدلاتهم.


وقد أعلنت الجامعة برنامج الامتحان العملي وتوزيع الطلبة على مراكز الامتحان في وقت سابق وبإمكان أي طالب معرفة مكان امتحانه العملي وزمانه من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي لوحدة التقييم والامتحانات العامة في جامعة البلقاء التطبيقية.


ومراعاة للظروف التي فرضتها جائحة كورونا، أكّد الزعبي على جميع الطلبة وأعضاء اللجان الفاحصة والمشرفة على الامتحان ضرورة الالتزام بأوامر الدفاع والتقيد بشروط السلامة العامة ومراعاة المتطلبات الصحية والتباعد الجسدي وارتداء الكمامات، وإبراز شهادة التطعيم للطلبة الذين تلقوا جرعتين من اللقاح ضد كورونا أو فحص PCR بنتيجة سلبية حسب الأصول قبل الدخول إلى قاعات الامتحان.


 




 

 


 

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