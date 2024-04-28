الأحد 28-04-2024
الوكيل الاخباري
 

المياه: ضبط اعتداءات على خطوط رئيسية في الشونة الجنوبية

2582 طنا من الخضار وردت للسوق المركزي اليوم

سلسلة من الزلازل تضرب 3 دول امس

ولي العهد يهنئ الاميرة رجوة: كل عام ورفيقة العمر بألف خير

8 إصابات بحادث سير في الكرك

أسعار الذهب في الاردن اليوم

وزير الزراعة يؤكد أهمية انعقاد المؤتمر الوزاري التعاوني لدول آسيا بالأردن

في اليوم السادس لعيد الفصح اليهودي .. 400 مستوطن يقتحمون المسجد الأقصى

"مياهنا" توجه رسالة للمواطنين حول شكاوى المياه

الروابدة: توفير بيئة عمل صحية في القطاع الخاص من أبرز أولويات وزارة العمل

الأحد، 28-04-2024 08:49 ص

بدء الامتحان العملي لطلبة الشامل للدورة الربيعية غدا

558733_4_1714282255


الوكيل الاخباري-  أعلن رئيس جامعة البلقاء التطبيقية رئيس اللجنة العليا لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الامتحان الشامل) الأستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني عن بدء فعاليات الامتحان العملي للدورة الربيعية لعام 2024 ابتداء من يوم غد الاثنين الموافق 29/4/2023م وتستمر حسب المواعيد التي أعلنت عنها الجامعة على الموقع الرسمي لوحدة التقييم والامتحانات العامة حتى يوم الثلاثاء الموافق 15/5/2024م.اضافة اعلان


وأكد الدكتور العجلوني أن الجامعة استكملت كافة الإجراءات اللازمة لعقد الامتحان العملي الذي من المتوقع ان يتقدم له (4316) طالب وطالبة من (48) كلية جامعية وجامعية متوسطة تشرف عليها جامعة البلقاء التطبيقية، موزعين على (73) برنامجاً دراسياً.

وقد تم اعتماد (42) مركزاً للامتحان العملي موزعة على الكليات الجامعية والكليات الجامعية المتوسطة الوطنية التي تشرف عليها الجامعة، ويشارك في الامتحان (173) لجنة امتحان متخصصة مركزية تضم في عضويتها (465) فاحصاً من المدرسين العاملين في الكليات الجامعية والجامعية المتوسطة الوطنية وذوي الخبرة والاختصاص من القطاع الخاص.

وأضاف الدكتور العجلوني إن العدد الكلي للطلبة الذين تقدموا بطلبات اشتراك للدورة الربيعية لعام 2024 بلغ (6374) طالبا وطالبة موزعين على (87) تخصصاً، منهم (4259) طالبا وطالبة سيتقدمون للامتحان لأول مرة، و(1696) طالب وطالبة- معيدون وسيتقدمون في الأوراق التي لم يحققوا فيها متطلبات النجاح في الدورات السابقة، و (274) طالبا وطالبة ممن استنفدوا حقهم وسيتقدمون للامتحان بجميع أوراقه، و(145) طالب وطالبة سيتقدمون للامتحان بورقة أو أكثر لرفع معدلاتهم.

وقد أعلنت الجامعة برنامج الامتحان العملي وتوزيع الطلبة على مراكز الامتحان في وقت سابق وبإمكان أي طالب معرفة مكان وزمان امتحانه العملي من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي لوحدة التقييم والامتحانات العامة في جامعة البلقاء التطبيقية.

 

أما بالنسبة للامتحانات النظرية، فسوف تنعقد خلال الفترة من22/5/2024م ولغاية 30/5/2024م، وسيتم الإعلان عن أرقام الجلوس للطلبة المتقدمين للامتحان، ومراكز وجلسات الامتحان على الموقع الرسمي لوحدة التقييم والامتحانات العامة بعد الإنتهاء من الامتحان العملي.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1000464880

المياه: ضبط اعتداءات على خطوط رئيسية في الشونة الجنوبية

1714286907984

2582 طنا من الخضار وردت للسوق المركزي اليوم

55555

ولي العهد يهنئ الاميرة رجوة: كل عام ورفيقة العمر بألف خير

file

8 إصابات بحادث سير في الكرك

main_image662de37cdd8c8

وزير الزراعة يؤكد أهمية انعقاد المؤتمر الوزاري التعاوني لدول آسيا بالأردن

323105066_698114311987807_1741861165349890012_n

"مياهنا" توجه رسالة للمواطنين حول شكاوى المياه

أخبار متعلقة
9202328235115219527950

إعلان صادر عن جامعة البلقاء التطبيقية

_copy13052_1

وظائف شاغرة في جامعة البلقاء التطبيقية - تفاصيل

1713865376056

ورشة حول احتضان دور الجامعات والبيئات التعليمية في البلقاء التطبيقية

8371_1

​اعلان من جامعة البلقاء التطبيقية بشأن امتحان الكفاءة

TcdbbyEUALfyz0jw1uL53ffxm07OgTdGm7LLvGnB

البلقاء التطبيقية ضمن افضل 700 جامعة عالمية في تخصصات علم الحاسوب ونظم المعلومات

image-38

البلقاء التطبيقية تحدد موعداً لاحقاً للطلبة الذين تعذر قدومهم للامتحانات بسبب إيقاف الطيران