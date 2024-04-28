بدء الامتحان العملي لطلبة الشامل للدورة الربيعية غدا

الوكيل الاخباري- أعلن رئيس جامعة البلقاء التطبيقية رئيس اللجنة العليا لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الامتحان الشامل) الأستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني عن بدء فعاليات الامتحان العملي للدورة الربيعية لعام 2024 ابتداء من يوم غد الاثنين الموافق 29/4/2023م وتستمر حسب المواعيد التي أعلنت عنها الجامعة على الموقع الرسمي لوحدة التقييم والامتحانات العامة حتى يوم الثلاثاء الموافق 15/5/2024م. اضافة اعلان





وأكد الدكتور العجلوني أن الجامعة استكملت كافة الإجراءات اللازمة لعقد الامتحان العملي الذي من المتوقع ان يتقدم له (4316) طالب وطالبة من (48) كلية جامعية وجامعية متوسطة تشرف عليها جامعة البلقاء التطبيقية، موزعين على (73) برنامجاً دراسياً.



وقد تم اعتماد (42) مركزاً للامتحان العملي موزعة على الكليات الجامعية والكليات الجامعية المتوسطة الوطنية التي تشرف عليها الجامعة، ويشارك في الامتحان (173) لجنة امتحان متخصصة مركزية تضم في عضويتها (465) فاحصاً من المدرسين العاملين في الكليات الجامعية والجامعية المتوسطة الوطنية وذوي الخبرة والاختصاص من القطاع الخاص.



وأضاف الدكتور العجلوني إن العدد الكلي للطلبة الذين تقدموا بطلبات اشتراك للدورة الربيعية لعام 2024 بلغ (6374) طالبا وطالبة موزعين على (87) تخصصاً، منهم (4259) طالبا وطالبة سيتقدمون للامتحان لأول مرة، و(1696) طالب وطالبة- معيدون وسيتقدمون في الأوراق التي لم يحققوا فيها متطلبات النجاح في الدورات السابقة، و (274) طالبا وطالبة ممن استنفدوا حقهم وسيتقدمون للامتحان بجميع أوراقه، و(145) طالب وطالبة سيتقدمون للامتحان بورقة أو أكثر لرفع معدلاتهم.



وقد أعلنت الجامعة برنامج الامتحان العملي وتوزيع الطلبة على مراكز الامتحان في وقت سابق وبإمكان أي طالب معرفة مكان وزمان امتحانه العملي من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي لوحدة التقييم والامتحانات العامة في جامعة البلقاء التطبيقية.







أما بالنسبة للامتحانات النظرية، فسوف تنعقد خلال الفترة من22/5/2024م ولغاية 30/5/2024م، وسيتم الإعلان عن أرقام الجلوس للطلبة المتقدمين للامتحان، ومراكز وجلسات الامتحان على الموقع الرسمي لوحدة التقييم والامتحانات العامة بعد الإنتهاء من الامتحان العملي.