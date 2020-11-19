الخميس 19-11-2020
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الخميس، 19-11-2020 09:48 ص

بدء الامتحان الوطني لطلبة الأول ثانوي

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الوكيل الإخباري- بدأت وزارة التربية والتعليم، الخميس، بإجراء اختبار وطني إلكتروني لضبط نوعية التعليم لطلبة الصف الحادي عشر (الأول ثانوي) بجميع فروعه الأكاديمية والمهنية، على منصة "درسك".
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وبدأ الامتحان من الساعة التاسعة صباحاً، ولغاية الساعة الرابعة عصراً، علمًا بأن مدة الاختبار ساعتان، بحسب وزارة التربية والتعليم.

وقالت الوزارة في بيان: "يهدف الاختبار إلى قياس مدى امتلاك الطلبة لمهارات التعلّم الأساسيّة التراكمية في الصفوف الدراسية السابقة ومستويات أداء الطلبة بدلالة مؤشرات الأداء، ومدى امتلاكهم لمهارات اقتصاد المعرفة في المباحث الأساسية الأربع (اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، والعلوم)، بحيث يتقدم الطالب في مبحث واحد فقط من المباحث المذكورة، يُحَدَّد عن طريق المنصة عشوائيّاً.

ويساعد الاختبار على تزويد متخذي القرار بمعلومات عن جودة التعليم بما يُمكّنهم من اتخاذ القرارات المناسبة، وتزويد المعلمين بمعلومات عن جوانب القوة، وجوانب الضعف في أداء طلبتهم، والكشف عن الفاقد التعليمي للطلبة؛ نتيجة التحوّل إلى التعلُّم عن بُعد في ظلّ جائحة كورونا، وتحديد المهارات التي يعاني الطلبة ضعفًا فيها، ووضع الخطط العلاجية الملائمة.

ويذكر أن عدد الطلبة المستهدفين بالاختبار يقرب من 118 ألف طالب وطالبة.

 




 

 


 

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