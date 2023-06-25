بدء التسجيل بجائزة سحم في دورتها الثالثة

الوكيل الاخباري- أعلنت جائزة سحم الثقافية للإبداع الأدبي الشبابي اليوم الاحد، عن بدء التسجيل في دورتها الثالثة/ بني كنانة لواء الثقافة الأردنية 2023، في مجالات القصة القصيرة جدا والشعر الموزون.

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وقال المنسق العام للجائزة ورئيس ملتقى سحم الثقافي مطر الطوالبة، لوكالة الأنباء الأردنية(بترا)، إن الأدب بحاجة إلى الفرصة والدعم والإنصاف، لذلك جاءت هذه الجائزة لتلفت الأنظار إلى الكتاب وتقدم لهم التشجيع والتحفيز، وتمنحهم فرص المنافسة والتكريم.



وبين أن حقول الجائزة أنحصرت بحقلي القصة القصيرة جدا والشعر الموزون، ضمن شروط محددة وضعتها لجنة الجائزة ومنها أن تكون المشاركات باللغة العربية الفصحى، وأن يكون العمل أصيلا من بنات أفكار المشارك وإبداعه الشخصي، وأن لا يكون منشورا ولا حاصلا على جوائز أدبية سابقة، وأن لا يكون المشارك ضمن اللجان المنظمة أو المشرفة على الجائزة.



كما نصت الشروط على أن لا يكون قد سبق له الفوز بالدورات السابقة، وأن ألا يتضمن النص عبارات عدوانية أو إرهابية أو إشارات تدعو للكراهية أو التعصب أو الانحلال.



وعن شروط القصة القصيرة جدا، قال الطوالبة: يجب أن تحمل المشاركة معنى ذا قيمة اجتماعية وثقافية سامية تعبر عن قيم المجتمع والأصالة والخير والسلام والأمل، و الا يزيد حجم القصة القصيرة جدا عن عشرة أسطر وبحدود لا تتجاوز 250 كلمة في صفحة واحدة.



وعن الشعر الموزون بين الطوالبة أنه يجب أن تكون القصائد ضمن الوزن والبحور العروضية مراعية معايير الشعر وفنونه، وتخلو من الكسور وعيوب القوافي، وأن لا تقل عدد أبيات القصيدة المشاركة عن عشرة أبيات وأن لا تزيد على 20 بيتا.



وسيتم تقييم الأعمال المشاركة من طرف لجنة متخصصة مكونة من شخصيات أدبية ذات خبرات معتبرة، ويكون قرارها نهائيا وغير قابل للطعن.



ترسل المشاركات إلى البريد ألإلكتروني، ([email protected])، مرفقا معها الاسم الرباعي، تاريخ الميلاد، العنوان ، رقم الهاتف، الحقل الأدبي المراد المشاركة به، وعنوان العمل.