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الأربعاء، 22-09-2021 12:35 م

بدء التسجيل في الامتحان التكميلي في 3 تشرين الأول المقبل

التربية والتعليم


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة التربية والتعليم، الأربعاء، البدء بالتسجيل في الامتحان التكميلي لعام 2021، الخاص بطلبة الثانوية العامة "التوجيهي" ابتداء من 3 تشرين الأول/أكتوبر المقبل ولغاية 14 من الشهر المذكور. 

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علمًا بأنه لن تمدد التربية فترة استقبال طلبات الاشتراك بعد هذا التاريخ، وسيكون التسجيل إلكترونيًا عن طريق الموقع الآتي مباشرة exams.moe.gov.jo، أو عن طريق الرابط الخاص بعملية تسجيل هؤلاء الطلبة الموجود على الصفحة الرئيسة لموقع وزارة التربية والتعليم moe.gov.jo، ولا حاجة لمراجعة مديريات التربية والتعليم، ويتم دفع الرسوم ضمن فترة التسجيل المعلنة وفقط عن طريق اي فواتيركم (eFAWATEERcom) من خلال التطبيق أو الوكلاء المعتمدين، على أن يراجع المشترك غير الأردني قسم الامتحانات والاختبارات في مديرية التربية والتعليم محضرًا معه صورتين شخصيتين حديثتين متطابقتين للوثيقة الشخصية قياس 4×6 بعد إكمال عملية التسجيل والدفع.  


• ويُعدُّ التسجيل الإلكتروني لاغيًا إذا لم تُستكمَل إجراءات التسجيل في مديرية التربية والتعليم المعنية وفي فترة التسجيل المحددة.


• علمًا بأن رسوم الاشتراك لجميع المشتركين المسجلين هي: (20) دينارًا رسم اشتراك للامتحان + (10) دنانير عن كل مبحث مكون من ورقة/فصل واحد يرغب المشترك التقدم فيه، و(5) دنانير عن كل ورقة/فصل يرغب المشترك التقدم فيه في المبحث المكون من ورقتين/فصلين.


• وقد حددت لجنة الامتحان العام موعد عقد الامتحان التكميلي لعام 2021 بدءًا من يوم الخميس الموافق 30/12/2021.

 

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