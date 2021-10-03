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الأحد، 03-10-2021 06:56 ص

بدء التسجيل في امتحان التوجيهي التكميلي اليوم

التربية والتعليم


الوكيل الإخباري - تبدأ وزارة التربية والتعليم اعتبارا من اليوم الأحد، باستقبال طلبات الاشتراك للدورة التكميلية لامتحان شهادة الثانوية العامة "التوجيهي" لعام 2021، ولغاية 14 تشرين الأول/ أكتوبر الحالي.

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وقالت الوزارة في بيان سابق ، إن "التسجيل للامتحان التكميلي لكل من تقدم بطلب اشتراك للامتحان العام لعام 2021 باستثناء الذين استكملوا متطلبات النجاح من الطلبة المستنفدين، ويبدأ التسجيل صباح الأحد الموافق 3 تشرين الأول/ أكتوبر وينتهي مساء الخميس الموافق 14 تشرين الأول/ أكتوبر". علما بأنه "لن تمدد فترة استقبال طلبات الاشتراك بعد هذا التاريخ".


والتسجيل للامتحان عبر رابط إلكتروني أو عن طريق رابط خاص بعملية تسجيل الطلبة الموجود على الصفحة الرئيسة لموقع وزارة التربية والتعليم، وفق الوزارة التي قالت: "لا حاجة لمراجعة مديريات التربية والتعليم، ويتم دفع الرسوم ضمن فترة التسجيل المعلنة وفقط عن طريق إي فواتيركم (eFAWATEERcom) من خلال التطبيق أو الوكلاء المعتمدين".


لكن "على المشترك غير الأردني مراجعة قسم الامتحانات والاختبارات في مديرية التربية والتعليم محضرا معه صورتين شخصيتين حديثتين مطابقتين للوثيقة الشخصية قياس 4×6 بعد إكماله عملية التسجيل والدفع"، على ما ذكرت الوزارة.
و"يُعدُّ التسجيل الإلكتروني لاغيًا إذا لم تُستكمَل إجراءات التسجيل في مديرية التربية والتعليم المعنية وفي فترة التسجيل المحددة"، وفق الوزارة.


وتبلغ رسوم الاشتراك لجميع المشتركين المسجلين "20 دينارًا رسم اشتراك للامتحان + 10 دنانير عن كل مبحث مكون من ورقة/ فصل واحد يرغب المشترك التقدم فيه، و5 دنانير عن كل ورقة/ فصل يرغب المشترك التقدم فيه في المبحث المكون من ورقتين/ فصلين".


وحددت لجنة الامتحان العام موعد عقد الامتحان التكميلي لعام 2021 بدءًا من يوم الخميس في 30 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.


 




 

 


 

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