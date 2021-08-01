بدء التسجيل في برامج التدريب المهني

الوكيل الإخباري- أعلنت مؤسسة التدريب المهني، عن بدء التسجيل إلكترونيا، في برامجها التدريبية المتاحة للعام التدريبي 2021 / 2022 في جميع معاهد المؤسسة بالمملكة للشباب والشابات ابتداء من اليوم الاحد، باستخدام الموقع الالكتروني reg.vtc.gov.jo .

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وقال مدير عام المؤسسة بالوكالة عمر قطيشات في تصريح صحفي، انه تم اعتماد هذه الآلية لتسهيل الإجراءات على الراغبين بالالتحاق في برامج المؤسسة المتميزة والحد من التجمعات الوجاهية حفاظا على سلامة المواطنين وصحتهم.



واشار الى إمكانية ذهاب الراغبين بالتسجيل، ممن لا يتوفر لديهم فرص الوصول إلى الإنترنت، لمعاهد المؤسسة، حيث تتواجد كوادر المعاهد والتجهيزات التقنية اللازمة لمساعدتهم في عملية التسجيل وتوعيتهم بالتخصصات المهنية المتاحة في كل معهد.



وأكد قطيشات أن المؤسسة تسعى باستمرار إلى مواكبة التكنولوجيا الحديثة في برامجها التدريبية ورقمنة عملية التدريب لتكون وفقا للممارسات العالمية الفضلى.



واضاف ان التسجيل متاح للشباب والشابات من عمر 16 سنة ولغاية 35 سنة، مع إمكانية التسجيل خارج هذه الفئة العمرية شريطة تقديم استدعاء لدراسة الحالة من خلال اللجان المعنية، وذلك حفاظا على خصوصية الفئة العمرية الرئيسية للبرامج التدريبية.



ودعت المؤسسة الشباب والشابات الباحثين عن العمل، سواء ممن أكملوا الصف العاشر أو المرحلة الثانوية أو الأكاديمية من الحاصلين على الدبلوم والبكالوريوس الباحثين عن العمل ، للتسجيل في برامج التدريب المهني المتوفرة في جميع محافظات المملكة.



واوضحت ان دوام المتدربين في جميع البرامج التدريبية يبدأ يوم 5 ايلول المقبل.