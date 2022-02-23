الأربعاء 23-02-2022
الوكيل الاخباري

قطر: وفاتان و365 إصابة جديدة بكورونا

الخصاونة : الأردن بقيادته الهاشميَّة الحكيمة سيبقى متمسِّكاً بمبادئه وثوابته

بيان صادر عن وزارة التربية بشأن صورة متداولة على مواقع التواصل

مديرية الأمن العام توقع مذكرة تفاهم مع شركة بيانات للملكية الفكرية

نقيب المهندسين الزراعيين : إجراءات ‏وزارة العمل أوقفت ‏برنامج تدريب حديثي التخرج

انخفاض نسب إشغال المستشفيات لحالات كورونا في الأردن

انخفاض ملموس في نسبة الفحوصات الايجابية في الاردن

الذهب ينخفض مع تحسن شهية المخاطرة والتركيز على أوكرانيا

العسعس يشيد بما تشهده مصر من نهضة غير مسبوقة بمختلف القطاعات

20 وفاة و 8144 إصابة كورونا في الاردن اليوم

الأربعاء، 23-02-2022 03:35 م

بدء التسجيل لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة -تفاصيل

M63A8869


الوكيل الإخباري- أعنلت وزارة التربية والتعليم عن بدء التسجيل لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2022 للطلبة النظاميين، وطلبة الدراسة الخاصة الجدد، والطلبة غير المستكملين لمتطلبات النجاح أو الذين يرغبون في رفع المعدل للخطط الدراسية لعام 2018 فما بعد.

اضافة اعلان

 

وبينت الوزارة ان ذلك ياتي بدءًا من صباح يوم الأحد الموافق 27/2/2022 وحتى مساء يوم الخميس الموافق 10/3/2022، علمًا بأنه لن تمدد فترة استقبال طلبات الاشتراك بعد هذا التاريخ، وستكون إجراءات التسجيل حسب الآتي:


الطلبة النظاميون، سيحصلون على طلبات اشتراكهم عن طريق مدارسهم في فترة التسجيل المذكورة أعلاه وعليهم إحضار الوثائق الآتية لإرفاقها بطلب الاشتراك:


1-  صورة مصدقة عن البطاقة الشخصية (بطاقة الأحوال المدنية) أو صورة مصدقة عن جواز السفر للأردني، أو صورة مصدقة عن جواز السفر لغير الأردني، أو صورة مصدقة عن البطاقة التعريفية لأبناء الأردنيات، أو صورة عن البطاقة الأمنية للمشترك السوري الذي لا يحمل جواز سفر.


2-  صورتين شخصيتين حديثتين مطابقتين للوثيقة الشخصية المرفقة قياس 4×6.


3-  رسوم الاشتراك: (20) دينارًا للطالب النظامي في المدارس الحكومية و(50) دينارًا للطالب النظامي في المدارس الخاصة.


الطلبة غير المستكملين لمتطلبات النجاح، والطلبة الراغبين في رفع المعدل، سيكون التسجيل لهم إلكترونيًا عن طريق الموقع (exams.moe.gov.jo)، أو من خلال الرابط الخاص بعملية تسجيل هؤلاء الطلبة الموجود على الصفحة الرئيسة لموقع وزارة التربية والتعليم (moe.gov.jo)، ولا حاجة لمراجعة مديريات التربية والتعليم، ويتم دفع الرسوم ضمن فترة التسجيل المعلنة عن طريق اي فواتيركم (eFAWATEERcom) من خلال التطبيق أو الوكلاء المعتمدين.  


طلبة الدراسة الخاصة الجدد لعام 2022، سيحصلون على طلبات اشتراكهم من خلال مراجعة مديريات التربية والتعليم في فترة التسجيل المذكورة، أما الطلبة الموجودون خارج المملكة الأردنية الهاشمية فيمكنهم مراجعة مكاتب السفارات الأردنية والمستشارين الثقافيين في مناطق إقامتهم، ويُطلب من طلبة الدراسة الخاصة الجدد الآتي:


1-  الشهادات العلمية والوثائق الأصلية أو صورة مصدقة عنها والتي سمح لهم بموجبها التقدم للامتحان العام، أو آخر كشف علامات لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة.

 

2-  صورة مصدقة عن البطاقة الشخصية (بطاقة الأحوال المدنية) أو صورة مصدقة عن جواز السفر للأردني، أو صورة مصدقة عن جواز السفر لغير الأردني، أو صورة مصدقة عن البطاقة التعريفية لأبناء الأردنيات، أو صورة عن البطاقة الأمنية للمشترك السوري الذي لا يحمل جواز سفر.


3-  صورتين شخصيتين حديثتين مطابقتين للوثيقة الشخصية المرفقة قياس 4×6.


4-  رسوم الاشتراك.
علمًا بأن رسوم الاشتراك للطلبة غير النظاميين (طلبة الدراسة الخاصة) هي: (20) دينارًا رسم اشتراك للامتحان + (10) دنانير عن كل مبحث مكون من ورقة واحدة يرغب المشترك التقدم فيه، و(5) دنانير عن كل ورقة يرغب المشترك التقدم فيها في المبحث المكون من ورقتين.

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
الخصاونة لوغو

الخصاونة : الأردن بقيادته الهاشميَّة الحكيمة سيبقى متمسِّكاً بمبادئه وثوابته

وزارة التربية والتعليم

بيان صادر عن وزارة التربية بشأن صورة متداولة على مواقع التواصل

127-124722-petra-jordan-tourism-effects_700x400

البترا تسجل أعلى عدد زوار أجانب منذ بداية العام

f

مديرية الأمن العام توقع مذكرة تفاهم مع شركة بيانات للملكية الفكرية

0L5A1599 - Copy

انخفاض نسب إشغال المستشفيات لحالات كورونا في الأردن

كورونا 5

انخفاض ملموس في نسبة الفحوصات الايجابية في الاردن

أخبار متعلقة
62016c7a4fbce

وزارة التربية: تطبيق التعليم عن بُعد للمدارس في هذه الحالات

نموذج-لغرفة-المصادر-أرشيفية-1

توضيح حول دوام طلبة غرف المصادر في المدارس الخاصة

0L5A2494

الأردن... ترقب حذر لذروة موجة كورونا الرابعة وعودة طلبة المدارس للصفوف

48224_large

الفراية يشدد: المطاعيم آمنة ويجب الابتعاد عن الشائعات

5fcc9b7731dc5

طلبة التوجيهي يلتحقون بالمدارس وجاهياً الثلاثاء وتطبيق الدوام المرن للمعلمين - تفاصيل

61efff4da030f

الحكومة تحدد موعد الدوام الوجاهي لمراكز ذوي الاحتياجات الخاصة