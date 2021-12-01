بدء التسجيل لبرنامج الدعم التكميلي اليوم الاربعاء - رابط التسجيل

الوكيل الإخباري - بدأ، الأربعاء، التسجيل لبرنامج الدعم التكميلي إلكترونيا، حسب مدير عام صندوق المعونة بالوكالة، أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية برق الضمور.

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وقال الضمور، إنّ التسجيل سيكون عبر رابط إلكتروني، وينتهي استقبال الطلبات إلكترونيا في 31 كانون الأول/ديسمبر 2021، حيث تستطيع جميع الأسر التقدم للبرنامج وتحديث بياناتها باستثناء المنتفعين من صندوق المعونة الوطنية "المعونة الشهرية المتكررة"، ومنتسبي الأجهزة الأمنية وموظفي القطاع الحكومي.



وأوضح أن صندوق المعونة فتح مراكز تسجيل في مختلف مناطق المملكة النائية والأشد فقرا والأطراف بواقع 74 مركزا لمساعدة الأسر التي لديها صعوبة في عملية التسجيل.

وأشار إلى أن الأسر التي لديها طلبات دعم سابقة سيقوم الصندوق بإرسال رسائل نصية تؤكد فيها ضرورة تحديث بياناتها واعتمادها في حال ظروفها المعيشية لم تتحسن.



وبين الضمور أن 50 ألف أسرة جديدة ستستفيد من برنامج الدعم التكميلي (تكافل 1) في العام الجديد، بالإضافة إلى 85 ألف أسرة مستفيدة، من مبلغ 140 مليون دينار المخصص للبرنامج، بحيث يصبح عدد المستفيدين من البرنامج 135 ألف أسرة.



رابط التسجيل : هنا