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الثلاثاء، 02-07-2024 11:02 ص

بدء التسجيل للدورة الصيفية لامتحان "الشامل" الأسبوع المقبل

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الوكيل الاخباري- أعلن رئيس جامعة البلقاء التطبيقية، رئيس اللجنة العليا للامتحانات أحمد فخري العجلوني مواعيد التسجيل والامتحانات العملية والنظرية لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة الشامل للدورة الصيفية 2024.

وقال العجلوني إن التسجيل لهذه الدورة يبدأ اعتبارا من صباح الأربعاء الموافق 10/7/2024م ولغاية نهاية دوام يوم الأربعاء الموافق 31/7/2024م.

وأضاف أن الامتحانات العملية للدورة الصيفية 2024 تبدأ اعتبارا من صباح يوم الثلاثاء الموافق 13/8/2024م ولغاية نهاية دوام يوم الخميس الموافق 29/8/2024م.

كما أعلن العجلوني مواعيد الامتحانات النظرية للدورة الصيفية 2024؛ فالورقة الأولى يومي الأربعاء والخميس (11/9/2024 - 12/9/2024)، أما الورقة الثانية يومي السبت والأحد (14/9/2024 - 15/9/2024).

وأشار إلى أن الورقة الثالثة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس الموافق (17/9/2024 - 18/9/2024 - 19/9/2024).

وتبدأ جميع الامتحانات العملية والنظرية عند الساعة التاسعة صباحاً، وتقوم وحدة التقييم والامتحانات العامة في الجامعة بتوزيع الطلبة على مراكز وأيام وجلسات الامتحانات بعد انتهاء عملية تسجيل الطلبة.

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كما يسمح للطلبة بالانسحاب من الامتحان مع الاحتفاظ بالرسوم المدفوعة في موعد أقصاه نهاية دوام يوم الأحد الموافق 11/8/2024.

 




 

 


 

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