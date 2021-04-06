الثلاثاء 06-04-2021
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بدء التسجيل للعمل بالمشاريع المؤقتة لتأهيل المواقع الأثرية

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الثلاثاء، 06-04-2021 09:29 م

بدء التسجيل للعمل بالمشاريع المؤقتة لتأهيل المواقع الأثرية

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الوكيل الاخباري - أعلنت دائرة الآثار العامة اليوم الثلاثاء، عن بدء التسجيل للراغبين بالعمل في المشاريع المؤقتة لتأهيل المواقع الأثرية وصيانتها وترميمها وحمايتها، من أصحاب التخصصات المرتبطة بالآثار والهندسة بالاضافة للفنيين المهرة والعمال، في جميع محافظات المملكة.
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وقالت الدائرة في بيان صحفي اليوم، إن هذه المشاريع جاءت ضمن البرنامج الذي تطلقه وزارة السياحة والآثار لتأهيل وصيانة مختلف المواقع الأثريّة والسياحيّة في المملكة، والذي سوف يوفر حوالي 4500 فرصة عمل مؤقتة تنتهي مع انتهاء المشاريع خلال العام الحالي، بكلفة تصل إلى 11 مليون دينار.
 

 




 

 


 

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