الأربعاء 15-05-2024
الوكيل الاخباري
 

نكبة فلسطين: 76 عاما من المجازر والتشريد

"كان قتلكم أفظع حقيقة".. غزاوية تُبكي مواقع التواصل بعد استشهاد طفليها

10 شهداء من النازحين بقصف على عيادة تابعة للأونروا

المواصفات بصدد مراجعة القواعد الفنية والمواصفة لمصل الحليب ومحضرات الطعام

وفا: القبض على مهرب نقل آثار من الأردن إلى فلسطين

روسيا : إسقاط صواريخ ومسيرات أوكرانية غربي البلاد

بدء التشغيل التجريبي للباص سريع التردد بين عمان والزرقاء

في اليوم الـ222 .. الاحتلال يواصل عدوانه على مناطق متفرقة من غزة

الإجمالي 621 قتيلا.. جيش الاحتلال يقر بمقتل جندي

بلدية دير الكهف تدعو للاستفادة من اعفاء غرامات ضريبة المسقفات

الأربعاء، 15-05-2024 08:32 ص

بدء التشغيل التجريبي للباص سريع التردد بين عمان والزرقاء

4d2d5694-df85-4a91-9095-ec17682f0484


الوكيل الاخباري- بدأ اليوم الأربعاء، التشغيل التجريبي للباص سريع التردد على طريق عمّان-الزرقاء .اضافة اعلان


يأتي ذلك بعدما افتتح جلالة الملك عبدالله الثاني، يرافقه سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، مشروع حافلات التردد السريع بين مدينتي عمان والزرقاء.

ويهدف المشروع إلى خفض أزمة المواصلات والتقليل من السيارات القادمة ما بين مدينتي عمّان والزرقاء.

يذكر أن مشروع حافلات التردد السريع عمان-الزرقاء نفذته وزارة الأشغال العامة والإسكان بتمويل من صندوق استثمار أموال الضمان وبكلفة إجمالية بلغت 140 مليون دينار.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2024-05-15 at 8.52.18 AM

المواصفات بصدد مراجعة القواعد الفنية والمواصفة لمصل الحليب ومحضرات الطعام

RTX1KCXZ

وفا: القبض على مهرب نقل آثار من الأردن إلى فلسطين

WhatsApp Image 2024-05-15 at 8.18.10 AM

انخفاض حجم التداول في سوق العقار 5%

images

بلدية دير الكهف تدعو للاستفادة من اعفاء غرامات ضريبة المسقفات

عمل2

فرص عمل شاغرة بالقطاعين الخاص والعام

وظائف

مدعوون للامتحان التنافسي في الاستهلاكية المدنية - اسماء

أخبار متعلقة
ORmFddMTSPyxczBASz9VS5RiohJKF8Bm1Y6dxxGb

الملك ينعم بميدالية اليوبيل الفضي على شخصيات ومؤسسات في الزرقاء- أسماء

66434c157a03d

الملك: الانتخابات النيابية محطة مهمة في عملية التحديث السياسي

image (15)

الخصاونة يضع حجر الأساس لمشروع مدينة الزرقاء الصناعية

4202427133333884781939

التشغيل التجريبي للباص سريع التردد بين عمّان والزرقاء غدا

1715673563908

جمعية أردنية تحصد جائزتين عالميتين

4202420134758446041229

اعلان صادر عن ترخيص السواقين والمركبات اعتبارا من الاحد