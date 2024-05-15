بدء التشغيل التجريبي للباص سريع التردد بين عمان والزرقاء

الوكيل الاخباري-

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بدأ اليوم الأربعاء، التشغيل التجريبي للباص سريع التردد على طريق عمّان-الزرقاء .يأتي ذلك بعدما افتتح جلالة الملك عبدالله الثاني، يرافقه سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، مشروع حافلات التردد السريع بين مدينتي عمان والزرقاء.ويهدف المشروع إلى خفض أزمة المواصلات والتقليل من السيارات القادمة ما بين مدينتي عمّان والزرقاء.يذكر أن مشروع حافلات التردد السريع عمان-الزرقاء نفذته وزارة الأشغال العامة والإسكان بتمويل من صندوق استثمار أموال الضمان وبكلفة إجمالية بلغت 140 مليون دينار.