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الأحد، 31-03-2024 12:13 م

بدء التقديم لجوائز مركز حمدي منكو للتميز العلمي

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الوكيل الإخباري-  اعلن مركز حمدي منكو عن بدء التقدم لجائزتي علي منكو للباحث المتميز وجائزة سامية منكو للباحثة المتميزة للعام 2023.

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وقال المركز، في بيان اليوم الأحد، إنه وتقديرا من المركز للبحوث العلمية لمستوى الأداء البحثي لأعضاء هيئة التدريس والباحثين خريجي الدراسات العليا في الجامعات والمؤسسات والمراكز العلمية الأردنية وتشجيعا على إثراء البحث العلمي والمساهمة في خدمة العملية الأكاديمية في الأردن وتكثيف نشاط الباحثين ومنحهم الحوافز لاستمرارية هذا النشاط العلمي، فإن المركز يخصص جائزة "علي منكو" للباحث المتميز وجائزة "علي منكو" لخريجي الدراسات العليا وجائزة "سامية منكو" للباحثة المتميزة في الأردن.


وأشار المركز، الى أن الجائزة تمنح للباحث المتميز بتبرع من حسان منكو للباحثين المتميزين، ويعلن المركز كل عام عن جائزتين علميتين للباحث المتميز في الأردن تمنحان في المجالات العلمية والصحية في الأردن، إضافة إلى جائزة خريجي الدراسات العليا في التخصصات العلمية والصحية، وبتبرع من تمام منكو.


يشار الى أن مركز حمدي منكو للبحوث العلمية أطلق جائزة "سامية منكو" للباحثة المتميزة في الكليات العلمية والصحية في الأردن بدعم من تمام منكو، حيث يأتي تخصيص هذه الجائزة تقديراً من المركز للباحثات المتميزات في الجامعات والمؤسسات والمراكز العلمية الأردنية.


ويعلن المركز عن الجائزة للباحثة المتميزة في الأردن وتمنح في المجالات العلمية والهندسية أو الصحية والطبية بالتناوب، وتشمل مجالات الجائزة في هذا العام، جائزة علي منكو للباحث المتميز: في كليات العلوم والزراعة أو تخصصات ذات علاقة من كليات أخرى، كليات الطب والتمريض أو تخصصات ذات علاقة من كليات أخرى، جائزة خريجي الدراسات العليا في التخصصات العلمية والصحية وجائزة سامية منكو للباحثة المتميزة وجائزة التخصصات العلمية والهندسية.

 




 

 


 

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