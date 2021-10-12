بدء التنافس على مقاعد الطب وطب الأسنان للمعيدين

الوكيل الاخباري - أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تقديم طلبات المنافسة على المقاعد الشاغرة في تخصصي الطب وطب الأسنان لطلبة رفع المعدل (المعيدين)، والذين تقدموا بطلبات التحاق للقبول الموحد للعام الجامعي 2021 / 2022.



وبينت أن مواعيد التقديم ستبدأ اعتباراً من صباح يوم غد الأربعاء الموافق 13 / 10 / 2021، وستستمر حتى الساعة (12) الثانية عشر ظهر يوم الخميس الموافق 14 / 10 / 2021، من خلال الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد على الرابط التالي: www.admhec.gov.jo.



ويستثنى من التقديم الطلبة الذين تم ترشيحهم للقبول سابقاً في خيارهم الأول في تخصصي الطب أو طب الأسنان.



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