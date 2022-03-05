بدء الجولة الثانية من اجتماعات ورشة العمل الاقتصادية الوطنية اليوم

الوكيل الإخباري - تنطلق، السبت، في الديوان الملكي الهاشمي الجولة الثانية من اجتماعات ورشة العمل الاقتصادية الوطنية.

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وانطلقت أولى اجتماعات ورشة العمل الاقتصادية الوطنية السبت الماضي تحت عنوان "الانتقال نحو المستقبل: تحرير الإمكانيات لتحديث الاقتصاد".



وسيناقش المشاركون الفرص المستقبلية للنمو في القطاعات التي تتناولها ورشة العمل، ومواطن التحسين المطلوبة، إضافة إلى عوامل التمكين اللازمة.



وكان جلالة الملك عبدالله الثاني وجّه لعقد هذه الورشة لرسم خارطة طريق يتم ترجمتها إلى خطط عمل عابرة للحكومات، بما يضمن إطلاق الإمكانيات لتحقيق النمو الشامل، وما يرتبط به من استحداث فرص العمل، وزيادة الإيرادات التي تنعكس بالتالي على مستوى معيشة المواطنين.



