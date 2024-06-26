بدء الدورة الرابعة من مهرجان صيف الأردن الجمعة

الوكيل الإخباري - تبدأ فعاليات وأنشطة مهرجان صيف الأردن بدورته الرابعة بعد غد الجمعة في جميع محافظات المملكة.

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ويقام المهرجان أيام الجمع في كل أسبوع، بالتناوب بين محافظات الشمال والوسط والجنوب، ويستمر حتى 23 آب المقبل.



وتنطلق الفعاليات في تمام السادسة من مساء يوم الجمعة المقبل في محافظات إربد وجرش وعجلون والمفرق وعمان والزرقاء والبلقاء، تليها محافظات العقبة ومعان والطفيلة والكرك ومأدبا في الخامس من تموز المقبل.



وتتضمن فعاليات المهرجان أنشطة لجميع الفئات العمرية، من بينها فعاليات ترفيهية للأطفال من ألعاب ورسم على الوجوه، وبازارات لحرف يدوية ومنتجات محلية، وعروض ثقافية وفلكلورية تقدمها فرق وطنية وشعبية.



وستُقام هذه الفعاليات التي تتسم بكونها ذات قيمة ثقافية تستهدف العائلة الأردنية خلال العطلة الصيفية، في عدد من المواقع على النحو الآتي:



حديقة الجبيهة الترفيهية والمدرج الروماني والساحة الهاشمية في عمان، ومدينة الحسن للشباب في إربد، والساحة الهاشمية في جرش، وملعب مدرسة عماد الدين زنكي في مأدبا، وساحة مجمع عقبة بن نافع في البلقاء، ومدينة الأمير محمد للشباب في الزرقاء، وساحة معسكرات الحسين للشباب في عجلون، ومجمع الأمير فيصل بن الحسين في الكرك، ومجمع الأمير علي بن الحسين الرياضي في المفرق، ومجمع الطفيلة الرياضي في الطفيلة، وساحة الثورة العربية الكبرى في العقبة، ومجمع الأميرة هيا الرياضي في معان.



يشار إلى أن مهرجان صيف الأردن يقام هذا العام بالتزامن مع الاحتفالات باليوبيل الفضي لتسلّم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية.



