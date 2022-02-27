بدء الطعون في قوائم المرشحين الأولية للانتخابات الاثنين

الوكيل الإخباري - أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب عن بدء مرحلة الطعون في قوائم المرشحين الأولية لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان، وذلك أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء (28 / 2 / 2022) و 1 - 2 / 3 / 2022).

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وبينت الهيئة أنه واستنادا للتعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان لسنة 2021، فإنه يحق لكل ناخب الطعن بقرارات مجلس المفوضين بقبول طلب ترشح أي من المرشحين ضمن حدود المجلس البلدي أو دائرته الانتخابية لدى محكمة البداية التي تقع منطقة البلدية/ الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها.



وكانت الهيئة قد نشرت على موقعها الالكتروني منتصف ليلة الجمعة الموافق (26 / 2 / 2022) ولمدة يومين، القوائم الأولية للمرشحين، بعد الانتهاء من مرحلة الطعن بقرارات مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب ممن رفضت طلبات ترشحهم وذلك وفقاً لأحكام القانون.



للإطلاع على قوائم المرشحين الأولية اضغط هنا



