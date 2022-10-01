بدء العام الجامعي في الجامعات الرسمية غداً

الوكيل الإخباري - أعلن مجلس التعليم العالي، عن بدء العام الجامعي يوم الأحد الموافق 2 تشرين الأول/ أكتوبر، في الجامعات الرسمية.

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وقال المجلس، إن بدء تدريس الطلبة في الفصل الدراسي الأول لطلبة الجامعات الرسمية، سيكون في 9 تشرين الأول/ أكتوبر.



وقال المجلس، إنه تم تحديد تاريخ بدء التدريس في مؤسسات التعليم العالي للعام الجامعي 2022 / 2023، لتوحيد التقويم الجامعي في مؤسسات التعليم العالي الأردنية للعام الجامعي المقبل.



كما سيبدأ العام الجامعي في الجامعات الخاصة في 9 تشرين الأول/ أكتوبر، ويبدأ تدريس الطلبة في الفصل الأول للعام الجامعي 2022 /2023 في 16 من الشهر ذاته.

