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الجمعة، 13-08-2021 08:50 م

بدء العد التنازلي لإلغاء الحظر الليلي بعد طول انتظار

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الوكيل الإخباري - ما زالت المرحلة الثالثة في الخطة الحكومية قائمة ، بالرغم من ارتفاع الإصابات والوفيات بفيروس كورونا .

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ولقد بدأ العد التنازلي لإلغاء الحظر الليلي ، والذي سيدخل حيز التنفيذ في الأول من أيلول (9) القادم ، الأمر الذي ينتظره الأردنيون ، نتيجة للطقوس التي يستمتعون بها خلال فصل الصيف ، خاصة في فترة المساء .

 

ويعتبر القرار القاضي بإلغاء الحظر الليلي ، خبرا سارا للأردنيين ،  حيث أن جائحة كورونا ألقت بظلالها على المواطنين ، ما ادى إلى استياء شعبي حيال القرارات الحكومية ، للحد من انتشار الوباء.

 

الوضع الوبائي الراهن قيد الدراسة ، إلا أن الحكومة طمأنت الأردنيين في وقت سابق أن المرحلة الثالثة قائمة حاليا .

 




 

 


 

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