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الإثنين، 23-08-2021 11:59 ص

بدء العد التنازلي لإلغاء الحظر الليلي وترقب شعبي

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الوكيل الإخباري - بدأ العد التنازلي لتتنفس المملكة الصعداء، حيث ستدخل المرحلة الثالثة من الخطة الحكومية حيز التنفيذ الأربعاء من الأسبوع القادم الموافق 1/9 .

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وسيتم وفق الخطة ، إلغاء الحظر الليلي على ضوء تقييم الوضع الوبائي الراهن، حيث ارتفاع وتيرة التطعيم لدى الأردنيين خلال الفترة الراهنة  .

كما سيسمح بإجراءات الانتخابات الخاصة بالنقابات والجمعيات والأندية ، عدا عن العمل بزيادة السعة المقعدية لوسائل النقل العام والتي ستصل إلى 100%.

وفي الأول من أيلول يبدأ الطلبة بالعودة إلى المدارس ، وتلقي التعليم الوجاهي ضمن الاشتراطات الصحية وفق البروتوكول الصحي ، لضمان صحة وسلامة الطلبة والعاملين في المدارس ، وفق ما أعلنه وزير التربية والتعليم الدكتور محمد أبو قديس. 

 

ويترقب الأردنيون الإعلان الحكومي لتنفيذ الإجراءات آنفة الذكر والإعلان عن الانتصار على جائحة كورونا التي أطلت برأسها على العالم.

 


 




 

 


 

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