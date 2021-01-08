بدء العد التنازلي لانتهاء الحظر الشامل

الوكيل الإخباري - بدأ العد التنازلي لانتهاء العمل بالحظر الشامل ، حيث ينتهي عند الساعة السادسة صباح غد السبت ، ويعود الأردنيون لممارسة أعمالهم ونشاطاتهم كالمعتاد.

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وكان حظر التجول الشامل بدأ الخميس ، عند الساعة الثانية عشرة ليلا ، للمواطنين ، فيما بدأ للمنشآت منذ الساعة الحادية عشرة مساءً.

ويستمر العمل بقرار الحظر الشامل يوم الجمعة ، إلى حين إصدار قرار بإلغائه ، بحسب الوضع الوبائي الراهن في المملكة إثر فيروس كورونا، على وقع الترقب الشعبي حيال ذلك.

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