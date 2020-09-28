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الإثنين، 28-09-2020 10:42 ص

يتم دراستها بشكل أسبوعي

بدء العد التنازلي لانتهاء تقديم تظلمات دعم الخبز - رابط

هام
دراسة التظلمات بشكل أسبوعي


الوكيل الإخباري - بدأ العدّ التنازلي ، لانتهاء موعد تقديم "التظلّمات" ، لمن لم يحصلوا على دعم الخبز.

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لتقديم "التظلّم" أنقر هنا 

 

وكان صندوق المعونة الوطنية ، أوضح في وقت سابق ، أن باب "التظلمات" مفتوح أمام جميع الأسر غير المستحقة لدعم الخبز ، حتى نهاية شهر تشرين الأول المقبل- شهر (10) -.

 

وأشار أنه يتم التواصل مع المواطنين ، لإعلامهم بحصولهم على دعم الخبز، بعد دراسة "تظلمه "، وإعلامه بتحويل المبلغ المُستحق في المحفظة البنكية الخاصة، لافتا أن هنالك مواطنين حصلوا على الدعم بعد دراسة "تظلمهم". 

 

وبيّن "المعونة الوطنية "،  أن "التظلّمات" التي يتم تقديمها من قبل المواطنين ، الذين لم يحصلوا على دعم الخبز ، يتم دراستها بشكل أسبوعي.

 

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