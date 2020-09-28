بدء العد التنازلي لانتهاء تقديم تظلمات دعم الخبز - رابط

الوكيل الإخباري - بدأ العدّ التنازلي ، لانتهاء موعد تقديم "التظلّمات" ، لمن لم يحصلوا على دعم الخبز.

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وكان صندوق المعونة الوطنية ، أوضح في وقت سابق ، أن باب "التظلمات" مفتوح أمام جميع الأسر غير المستحقة لدعم الخبز ، حتى نهاية شهر تشرين الأول المقبل- شهر (10) -.

وأشار أنه يتم التواصل مع المواطنين ، لإعلامهم بحصولهم على دعم الخبز، بعد دراسة "تظلمه "، وإعلامه بتحويل المبلغ المُستحق في المحفظة البنكية الخاصة، لافتا أن هنالك مواطنين حصلوا على الدعم بعد دراسة "تظلمهم".

وبيّن "المعونة الوطنية "، أن "التظلّمات" التي يتم تقديمها من قبل المواطنين ، الذين لم يحصلوا على دعم الخبز ، يتم دراستها بشكل أسبوعي.

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