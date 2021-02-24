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الأربعاء، 24-02-2021 12:51 م

على وقع كابوس الوباء

بدء العد التنازلي لشهر رمضان المبارك

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توضيحية


الوكيل الإخباري - بدأ العدّ التنازلي لشهر رمضان المبارك ، حيث  تحلّ غرة شهر رمضان المبارك وفقا للحسابات الفلكية يوم 13 أبريل 2021 ، ما يعني أن عدد الأيام المتبقية لاستقبال الشهر الفضيل نحو (48) يوما.

ووفقا للحسابات الفلكية فعدد أيام العام الهجري الجديد 1442 هـ ، 354 يوماً حيث تنتهي السنة الهجرية الحالية يوم 10 آب 2021، وذلك وفقا للحسابات الفلكية . 
ويأمل الأردنيون استقبال الشهر الفضيل ، بعيدا عن جائحة كورونا التي أرّقت المجتمع ، وبات كابوسا يتمنّى الجميع الخلاص منه ، بعيدا عن الإجراءات الحكومية الصارمة ، التي تهدف لمنع انتشار الفيروس .

وأضحى الدعاء برفع الوباء وأن يتنفّس الأردنيون الصعداء ، يُشعل مواقع التواصل الاجتماعي، على وقع ما عايشوه من فترة صعبة وما زالوا ، تخلوا خلالها عن طقوس اجتماعية ، تسبّبت باستيائهم.

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"اللَّهُمَّ بَلِّغْنا رَمَضَانَ وَأَعِنَّا عَلَى صِيَامِهِ وَقِيَامِهِ عَلَى الوَجْهِ الّذِي يُرْضِيكَ عَنَّا".
 

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