بدء العد التنازلي لشهر رمضان المبارك

الوكيل الإخباري - بدأ العدّ التنازلي لشهر رمضان المبارك ، حيث تحلّ غرة شهر رمضان المبارك وفقا للحسابات الفلكية يوم 13 أبريل 2021 ، ما يعني أن عدد الأيام المتبقية لاستقبال الشهر الفضيل نحو (48) يوما.



ووفقا للحسابات الفلكية فعدد أيام العام الهجري الجديد 1442 هـ ، 354 يوماً حيث تنتهي السنة الهجرية الحالية يوم 10 آب 2021، وذلك وفقا للحسابات الفلكية .

ويأمل الأردنيون استقبال الشهر الفضيل ، بعيدا عن جائحة كورونا التي أرّقت المجتمع ، وبات كابوسا يتمنّى الجميع الخلاص منه ، بعيدا عن الإجراءات الحكومية الصارمة ، التي تهدف لمنع انتشار الفيروس .



وأضحى الدعاء برفع الوباء وأن يتنفّس الأردنيون الصعداء ، يُشعل مواقع التواصل الاجتماعي، على وقع ما عايشوه من فترة صعبة وما زالوا ، تخلوا خلالها عن طقوس اجتماعية ، تسبّبت باستيائهم.

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"اللَّهُمَّ بَلِّغْنا رَمَضَانَ وَأَعِنَّا عَلَى صِيَامِهِ وَقِيَامِهِ عَلَى الوَجْهِ الّذِي يُرْضِيكَ عَنَّا".



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