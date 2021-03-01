بدء العد التنازلي للعمل بالتوقيت الصيفي

الوكيل الإخباري - شهر آذار ، الشهر الأخير للعمل في التوقيت الشتوي ، ويترقب الأردنيون، قرارا رسميا من مجلس الوزراء، بشأن إعلان العودة للعمل بالتوقيت الصيفي .
ومنذ سنوات ، يتم إعلان التوقيت الصيفي في الأردن، بتقديم عقارب الساعة 60 دقيقة ، وذلك منتصف ليلة (الخميس / الجمعة) الأخيرة من شهر آذار.
فهل سيكون لحكومة بشر الخصاونة رأي آخر حول "العمل بالتوقيت" ، والإبقاء على التوقيت الشتوي ، أم أنه سيتم العمل بالتوقيت الصيفي ، كما "اعتاد الأردنيون"، بداية شهر نيسان (4) ؟.
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