الإثنين 01-03-2021
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الإثنين، 01-03-2021 12:30 م

تقديم عقارب الساعة 60 دقيقة

بدء العد التنازلي للعمل بالتوقيت الصيفي

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تقديم عقارب الساعة (60) دقيقة


الوكيل الإخباري - شهر آذار ، الشهر الأخير للعمل في التوقيت الشتوي ، ويترقب الأردنيون، قرارا رسميا من مجلس الوزراء، بشأن إعلان العودة للعمل بالتوقيت الصيفي .

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ومنذ سنوات ، يتم إعلان التوقيت الصيفي في الأردن، بتقديم عقارب الساعة 60 دقيقة ، وذلك منتصف ليلة (الخميس / الجمعة) الأخيرة من شهر آذار.

 

فهل سيكون لحكومة بشر الخصاونة رأي آخر حول "العمل بالتوقيت" ، والإبقاء على التوقيت الشتوي ، أم أنه سيتم العمل بالتوقيت الصيفي ، كما "اعتاد الأردنيون"، بداية شهر نيسان (4) ؟.

 

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