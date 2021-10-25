الإثنين 25-10-2021
الوكيل الاخباري

العوايشة : 17113 جريمة في الأردن منذ بداية العام

بدء العمل بالتوقيت الشتوي في 29 تشرين الأول الجاري

بريطانيا تسجل 38 وفاة و36567 إصابة بكورونا

مباحثات أردنية صينية في مجالات الإسكان والانشاء والمقاولات

التربية توضح حول قرارها بتخفيض مدة إغلاق الشعب المدرسية

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء - تحذيرات

مديرية الأمن العام تحتفل بذكرى المولد النبوي

بلدية الزرقاء تنهي استعداداتها لاستقبال الشتاء

السفارة الأمريكية في السودان تنصح رعاياها بـ البقاء في أماكنهم

متحف الاطفال يطلق محطتين تعليميتين في السلط

الإثنين، 25-10-2021 08:17 م

بدء العمل بالتوقيت الشتوي في 29 تشرين الأول الجاري

1020215155832303698554


الوكيل الاخباري - يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي في المملكة هذا العام ابتداء من فجر يوم الجمعة، والذي يصادف (29) من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وذلك بتأخير عقارب الساعة 60 دقيقة عند الساعة الواحدة صباحا.
 
و بموجب بلاغ صادر عن رئاسة الوزراء سيتمّ تأخير عقارب الساعة 60 دقيقة اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح آخر يوم جمعة من شهر تشرين الأول من كل عام لبدء العمل بالتوقيت الشتوي في المملكة.

ويتم تقديم عقارب الساعة 60 دقيقة اعتباراً من منتصف ليلة آخر يوم خميس من شهر شباط من كل عام لبدء العمل بالتوقيت الصيفي في المملكة.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
r

العوايشة : 17113 جريمة في الأردن منذ بداية العام

w

مباحثات أردنية صينية في مجالات الإسكان والانشاء والمقاولات

الامن

مديرية الأمن العام تحتفل بذكرى المولد النبوي

r

بلدية الزرقاء تنهي استعداداتها لاستقبال الشتاء

10202123174854208234607

متحف الاطفال يطلق محطتين تعليميتين في السلط

رئاسة

الأردن يدعو الأطراف السودانية لاحتواء الأوضاع وتغليب المصلحة الوطنية

أخبار متعلقة
كورونا الوكيل

ارتفاع عدد إصابات كورونا النشطة في المملكة

920212901254861204525

السفير الزعبي يؤكد استعداد الاردن للتعاون مع العراق بمجالات النقل

1

الاحتفال باليوم الأوروبي للغات في البوليفارد السبت المقبل

الملك 3

الملك يهنئ الرئيس العراقي بالعيد الوطني لبلاده

التعليم العالي

وزارة التعليم العالي: إطلاق برنامج لإعداد وتأهيل المعلمين قبل الخدمة

إدارة ترخيص 2

ترخيص السواقين تعلن مواعيد العمل بجولات الترخيص المتنقل