بدء العمل بالتوقيت الشتوي في 29 تشرين الأول الجاري

الوكيل الاخباري - يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي في المملكة هذا العام ابتداء من فجر يوم الجمعة، والذي يصادف (29) من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وذلك بتأخير عقارب الساعة 60 دقيقة عند الساعة الواحدة صباحا.



و بموجب بلاغ صادر عن رئاسة الوزراء سيتمّ تأخير عقارب الساعة 60 دقيقة اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح آخر يوم جمعة من شهر تشرين الأول من كل عام لبدء العمل بالتوقيت الشتوي في المملكة.



ويتم تقديم عقارب الساعة 60 دقيقة اعتباراً من منتصف ليلة آخر يوم خميس من شهر شباط من كل عام لبدء العمل بالتوقيت الصيفي في المملكة.

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