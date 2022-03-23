بدء العمل بخطة الطوارئ قصوى مياه في عمّان

الوكيل الإخباري - بدأت أمانة عمّان الكبرى العمل بخطة الطوارئ قصوى مياه وذلك بالتزامن مع دخول المنخفض الجوي الذي يؤثر على المملكة مساء اليوم الأربعاء بحسب الناطق باسم الأمانة ناصر الرحامنة.

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وقال الرحامنة لـ"الوكيل الإخباري"، إن كوادر في الميدان جاهزة للتعامل مع أي ملاحظات ترد خلال الظروف الجوية الحالية.

وأضاف أن الأمانة تستقبل ملاحظات وشكاوى المواطنين على الرقم الموحد 102 أو الرقم 117180.

وشهدت مناطق في العاصمة عمّان تساقطا للثلوج المخلوطة مع الأمطار، حيث يؤثر المنخفض الجوي على المملكة مساء اليوم وتكون الأجواء باردة جدا إضافة إلى تساقط أمطار غزيرة يوم غد الخميس في المناطق الوسطى والشمالية.