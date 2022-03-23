الأربعاء 23-03-2022
الوكيل الاخباري

خبير اقتصادي يتوقع سيناريو انهيار الدولار في الفترة المقبلة

اختتام فعاليات التمرين الأردني السعودي سحاب 4

الإدارة المحلية تعلن حالة الطوارئ المتوسطة بسبب المنخفض

البلبيسي: إجراءات جديدة للتقصي الوبائي اعتبارا من الأسبوع المقبل

المفلح يعلن بدء تحويل 100 دينار لمنتفعي المعونة الوطنية

ارادة ملكية بالموافقة على قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية

مع دخول المنخفض .. بدء تساقط الثلوج في عمّان - فيديو

مالية الأعيان توافق على معدل بنك تنمية المدن والقرى

الضمان يكشف حول صرف مبالغ مالية للعاملين المؤمّن عليهم بداية رمضان

9.13 مليون دولار لتحسين شبكات مياه المصطبة في جرش

الأربعاء، 23-03-2022 02:35 م

بدء العمل بخطة الطوارئ قصوى مياه في عمّان

0L5A1677


الوكيل الإخباري - بدأت أمانة عمّان الكبرى العمل بخطة الطوارئ قصوى مياه وذلك بالتزامن مع دخول المنخفض الجوي الذي يؤثر على المملكة مساء اليوم الأربعاء بحسب الناطق باسم الأمانة ناصر الرحامنة.

اضافة اعلان

 

وقال الرحامنة لـ"الوكيل الإخباري"، إن كوادر في الميدان جاهزة للتعامل مع أي ملاحظات ترد خلال الظروف الجوية الحالية.

 

وأضاف أن الأمانة تستقبل ملاحظات وشكاوى المواطنين على الرقم الموحد 102 أو الرقم 117180.

 

وشهدت مناطق في العاصمة عمّان تساقطا للثلوج المخلوطة مع الأمطار، حيث يؤثر المنخفض الجوي على المملكة مساء اليوم وتكون الأجواء باردة جدا إضافة إلى تساقط أمطار غزيرة يوم غد الخميس في المناطق الوسطى والشمالية.

 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
3202220171930427625229

اختتام فعاليات التمرين الأردني السعودي سحاب 4

pic_124608

المعايطة يعلق على نجاح 10 حزبيين برئاسة بلديات كبرى

IMG_3821

الإدارة المحلية تعلن حالة الطوارئ المتوسطة بسبب المنخفض

image

عطاءات بنية تحتية في البترا بقيمة مليوني دينار

000_9PZ6QV-1

البلبيسي: إجراءات جديدة للتقصي الوبائي اعتبارا من الأسبوع المقبل

WhatsApp Image 2021-12-25 at 2.41.31 PM

المفلح يعلن بدء تحويل 100 دينار لمنتفعي المعونة الوطنية

أخبار متعلقة
220221511158426850394

الأمانة تتعامل مع تطاير ليافطات الدعاية الانتخابية خلال المنخفض

220221075459628807212

رأس منيف الأعلى تسجيلاً والعقبة ومعان بلا أمطار.. تفاصيل وأرقام أمطار المنخفض الجوي

86103019-a442-492e-bea7-9b57942b0d6f

المومني لـ"الوكيل": لن نُحمّل المرشحين مسؤولية اليافطات التي سقطت اليوم

a40774c6-c708-4411-8fbd-48a28f52f6c0_sm

دخول مجاني لمتاحف في عمّان احتفالا بيوم المدينة

M63A2677

المنخفض يرفع المعدل السنوي إلى 67.6% وعجلون الأعلى هطولاً - أرقام

1645536404767

زراعة 100 شجرة في متنزه غمدان