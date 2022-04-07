بدء المقابلات الشخصية للمتقدمات لبرنامج المهارات القيادية للمرأة

الوكيل الإخباري

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- بدأ معهد الإدارة العامة، من خلال مركز القيادات الحكومية، اليوم الخميس، بإجراء مقابلات شخصية مع المتقدمات للمشاركة ببرنامج المهارات القيادية للمرأة في القطاع العام، والذي ينفذ بالتعاون مع مشروع تعزيز الحوكمة (USAID).وضمت لجنة المقابلات، حسب بيان المعهد، عددا من الخبراء والمختصين في مجال التطوير وبناء القدرات القيادية، مشيرا إلى أن البرنامج يهدف إلى إعداد وتأهيل كفاءات وقيادات نسائية وطنية قادرة على التعامل مع تحديات الحاضر والمستقبل، والارتقاء بإمكاناتهن وتعزيز مساهماتهن في مسيرة التنمية الشاملة.ولفت المعهد إلى أن هذا البرنامج يأتي انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية، بتفعيل دور المرأة وتعزيز مشاركتها وتأهيلها في الوظائف القيادية، في دوائر ومؤسسات القطاع العام، ودعم المرأة الأردنية في كافة المجالات، السياسية والاجتماعية والاقتصادية، لتكون شريكاً أساسياً في عملية صنع القرار، ووضع الخطط والاستراتيجيات الوطنية.وبين أن البرنامج بنسخته الحالية استهدف عددا من الدوائر الحكومية، وهي وزارة التربية والتعليم، ووزارة الصحة، ووزارة التنمية الاجتماعية، وصندوق المعونة الوطنية، وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وديوان الخدمة المدنية، وديوان المحاسبة، بناء على الأولويات الوطنية.وأوضح أن عدد المتقدمات للبرنامج بلغ 102 متقدمة، تم ترشيحهن وفق المعايير، لافتا إلى أنهن خضعن لامتحان مهارات قيادية، بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية، وامتحان ذكاء.وأشار إلى أنه بعد الانتهاء من إجراء المقابلات الشخصية، سيتم اختيار من حصلن على أعلى 50 علامة، وفق معايير التقييم المعتمدة، وسيتم إطلاق البدء بالعملية التدريبية خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان المبارك.