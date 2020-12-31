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الخميس، 31-12-2020 07:42 ص

أولى الجلسات عند العاشرة صباحا

بدء امتحانات التكميلي اليوم

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أرشيفية


الوكيل الإخباري - يتوجه طلبة شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) الراغبون باستكمال متطلبات النجاح أو رفع معدلاتهم في جميع الفروع الأكاديمية والمهنية، الخميس ، لأداء الامتحان التكميلي، بحسب الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم عبد الغفور القرعان.

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ويتقدم الطلبة في أولى جلسات الامتحان، الذي يبدأ اليوم وينتهي في السادس عشر من شهـــر كانون الثانـــي/ يناير2021، في مبحث التربيــة الاسلامية، علمًـــا بأن الجلســـة الأولى للامتحان ستبـــدأ الساعة العاشرة صباحاً، فيما ستبدأ الجلسة الثانية الساعة الواحدة ظهراً.


وذكرت الوزارة في وقت سابق، أن عدد المشتركين الذين تقدموا بطلب اشتراك للامتحان التكميلي بلغ 95451 مشتركًا ومشتركة، وهم من الذين تقدموا للامتحان العام لعام 2020 ولم يستكملوا متطلبات النجاح أو من الراغب منهم في رفع المعدل، بينهم 56909 طالب وطالبة نظاميين، و38542 من الدراسة الخاصة.


ويتوزع المشتركون، بواقع 23156 طالبا وطالبة من النظاميين، و11275 من طلبة الدراسة الخاصة في الفرع العلمي، و28036 من الطلبة النظاميين و20247 من طلبة الدراسة الخاصة في الفرع الأدبي.


كما يبلغ عدد المتقدمين للامتحان من الطلبة النظاميين في الفرع الشرعي 30 طالبًا وطالبة، و116 من طلبة الدراسة الخاصة، و667 من طلبة الدراسة الخاصة فقط في فرع الادارة المعلوماتية.


في حين أن  55 مشتركا من طلبة الدراسة الخاصة فقط سيتقدمون للامتحان التكميلي في فرع التعليم الصحي، فيما سيتقدم للامتحان في الفرع الصناعي 2456 طالبًا وطالبة نظامية، و2468 دراسة خاصة.


كما سيتقدم للامتحان العام 659 طالبا وطالبة نظاميين في الفرع الزراعي، اضافة الى 1355 من طلبة الدراسة الخاصة، الى جانب 763 من الطلبة النظاميين و610 من طلبة الدراسة الخاصة في الفرع الفندقي والسياحي، 1809 طلاب وطالبات نظاميين و 1749 من طلبة الدراسة الخاصة في فرع الاقتصاد المنزلي.


وسيتقدم 29 مشتركا للامتحان في مراكز الإصلاح والتأهيل والأحداث، موزعين على 6 قاعات، علما ان الامتحان سيعقد في 1145 قاعة بـ464 مدرسة في مديريات التربية والتعليم كافة، اضافة الى 42 قاعة احتياط بواقع قاعة لكل مديرية لأي طارئ.

 

وأعلنت الوزارة عن استعداداتها لعقد الامتحان، واستكمال تجهيز القاعات ومرافقها، بما يحقق الاشتراطات الصحية التي تضمن التباعد الاجتماعي بين المشتركين والحفاظ على سلامتهم وسلامة الكوادر المشرفة على الامتحان، وبما ينسجم مع الجهود الوطنية المبذولة لمكافحة فيروس كورونا والبروتوكول الصحي الذي اُعدّ بالتعاون مع وزارة الصحة.


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