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الخميس، 30-12-2021 06:55 ص

بدء امتحانات التوجيهي التكميلي اليوم

امتحانات


الوكيل الإخباري - يشارك نحو 95 ألف متقدم في تكميلية شهادة الثانوية العامة لجميع الفروع الأكاديمية والمهنية، الذي يبدأ اليوم الخميس، بامتحان التربية الإسلامية.

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كما يشارك 776 طالبا وطالبة من القاطنين في مخيمات اللاجئين السوريين في الأردن، في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي" في دورته التكميلية لسنة 2021.


وفي أول أيام امتحانات الدورة التكميلية، يتقدّم، لمبحث التربية الإسلامية 29095 طالبا وطالبة، فيما يبلغ عدد مراكز الامتحان في جميع المديريات 421، تضم 1012 قاعة.
وتبدأ الجلسة الأولى الساعة 11:00 صباحا، في حين تبدأ الجلسة الثانية الساعة 2:00 ظهرا.


 




 

 


 

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