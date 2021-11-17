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الأربعاء، 17-11-2021 04:16 م

بدء امتحانات الشامل العملية السبت المقبل

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الوكيل الإخباري- أعلن رئيس جامعة البلقاء التطبيقية، رئيس اللجنة العليا لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة الأستاذ الدكتور عبد الله سرور الزعبي، بدء فعاليات الامتحان العملي للدورة الشتوية 2022 ابتداء من صباح السبت الموافق لـ20-11-2021 وتستمر بحسب المواعيد التي أعلنتها الجامعة حتى يوم الخميس الموافق لـ25-11-2021.

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وأكد الدكتور الزعبي أن الجامعة استكملت كل الإجراءات اللازمة لعقد الامتحان العملي الذي من المتوقع أن يتقدم له 5566 طالبا وطالبة من ضمنهم 152 طالبا وطالبة من طلبة الدبلوم الفني من 49 كلية جامعية وجامعية متوسطة تشرف عليها جامعة البلقاء التطبيقية.

 

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