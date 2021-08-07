بدء امتحانات الشامل العملية اليوم

الوكيل الإخباري - أعلن رئيس جامعة البلقاء التطبيقية، رئيس اللجنة العليا لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة عبد الله الزعبي، الجمعة، عن بدء الامتحان العملي للدورة الصيفية 2021 ابتداء من صباح اليوم السبت، ويستمر حتى 16 آب/أغسطس الحالي.

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يتوقع أن يتقدم للامتحان نحو 10918 طالبا وطالبة بينهم 152 من طلبة الدبلوم الفني من 49 كلية جامعية وجامعية متوسطة تشرف عليها جامعة البلقاء التطبيقية، وفق الزعبي الذي أكد أن "الجامعة استكملت كافة الإجراءات اللازمة لعقد الامتحان".



وتم اعتماد 38 مركزاً للامتحان العملي الذي يشارك فيه 264 لجنة امتحان متخصصة مركزية تضم في عضويتها 792 فاحصاً من المدرسين العاملين في الكليات الجامعية المتوسطة الوطنية وذوي الخبرة والاختصاص من القطاع الخاص، على ما قال الزعبي.



وأشار إلى "فتح مركز للامتحان العملي وقياس المهارات في كلية الشوبك، وندرس إضافة مركز جديد للامتحان النظري فيها وذلك بعد مناشدات من الأهل في مدينة الشوبك".



والعدد الكلي للطلبة الذين تقدموا بطلبات اشتراك لهذه الدورة الصيفية بلغ 12982 طالبا وطالبة منهم 10721 طالبا وطالبة منتظم بالدراسة، و1604 طلاب معيدين، و525 طالبا وطالبة يتقدمون لرفع المعدل و132مستنفذا حقه، بحسب الزعبي.



ونشرت جامعة البلقاء التطبيقية برنامج الامتحان العملي وتوزيع الطلبة على مراكز الامتحان في وقت سابق، وبإمكان أي طالب معرفة مكان وزمان امتحانه العملي من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي لوحدة التقييم والامتحانات العامة في جامعة البلقاء التطبيقية، وفق بيان للجامعة.



وشدد الزعبي على جميع الطلبة وأعضاء اللجان، "ضرورة الالتزام بأوامر الدفاع والتقيد بشروط السلامة العامة ومراعاة المتطلبات الصحية والتباعد الجسدي وارتداء الكمامات قبل الدخول إلى قاعات الامتحان، وذلك مراعاة للظروف التي فرضتها جائحة كورونا.

