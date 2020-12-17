بدء امتحانات الشامل النظرية للدورة الشتوية

الوكيل الإخباري - يتوجه طلبة جامعة البلقاء التطبيقية، الخميس، لتقديم الورقة الأولى لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة، التي تجرى ضمن أعلى درجات الوقاية والإجراءات الصحية المناسبة.

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وقال رئيس جامعة البلقاء التطبيقية رئيس اللجنة العليا لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة عبد الله الزعبي، الأربعاء، إن عدد الطلبة الذين سيتقدمون للامتحانات النظرية للشامل للدورة الشتوية 2021 بلغ 5212 طالبا وطالبة موزعين على 13 مركز امتحان.



وأضاف أن "الامتحانات تجرى ضمن أعلى درجات الوقاية والإجراءات الصحية المناسبة للحفاظ على سلامة وصحة الطلبة وكافة كوادر الامتحان من مراقبي ومشرفي المختبرات".

وشدّد في الوقت نفسه على ضرورة التباعد قبل وأثناء وبعد عقد الامتحانات، وضرورة ارتداء الكمامات والقفازات من الجميع، ولن يسمح بدخول قاعة الامتحان لمن لا يتقيد بإجراءت السلامة العامة.



ودعا الزعبي، في تصريحات صحافية ، أي طالب يشعر بأعراض إصابته بفيروس كورونا المستجد، أن لا يحضر إلى قاعات الامتحان، مشيرا إلى أن حقوقه والرسوم المدفوعة ستُحفظ للدورة المقبلة.



وقال، إن الجامعة زادت عدد المختبرات المجهزة لعقد الامتحان إلى 82 مختبرا؛ لضمان التباعد اللازم وفق البروتوكول الصحي المتبع.



وأضاف الزعبي أن امتحان الورقة الثانية سيعقد يوم الأحد الموافق 20/12/2020، فيما سيعقد امتحان الورقة الثالثة يوم الأربعاء الموافق 23/12/2020.



يذكر أن الامتحانات العملية لهذه الدورة انتهت الخميس الموافق 2020/11/19، حيث تقدم لها (3704) طلاب وطالبات من (47) كلية جامعية وجامعية متوسطة تشرف عليها جامعة البلقاء التطبيقية جرت وفق الخطة التي وضعتها الجامعة، وقد تغيب عن الامتحان (64) طالبا وطالبة منهم ثلاثة طلاب؛ لإصابتهم المؤكده بفيروس كورونا.



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