بدء امتحانات تكميلية التوجيهي في 27 كانون أول الحالي

الوكيل الإخباري - أنهت وزارة التربية والتعليم استعداداتها لعقد الامتحان التكميلي لشهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) 2022، والذي ستبدأ أولى جلساته في السابع والعشرين من شهر كانون أول الحالي، وتنتهي في السادس عشر من شهر كانون ثاني المقبل.

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وقال مدير إدارة الامتحانات والاختبارات الدكتور محمد كنانة، إن الوزارة حددت 415 مركزا لعقد الامتحان تضم 1000 قاعة امتحانية.



وبين في تصريح اليوم الأربعاء، أن عدد المشتركين المسجلين للتقدم للامتحان بلغ 100 ألف مشترك ومشتركة؛ منهم 14 ألفا لغايات رفع المعدل، و86 ألف لاستكمال متطلبات النجاح.



وأكد كنانة حرص الوزارة على توفير البيئة الامتحانية الملائمة للطلبة داخل مراكز وقاعات الامتحان، وتوفير التدفئة والمقاعد المريحة، والقرطاسية اللازمة للطلبة لضمان تأديتهم للامتحان بكل يسر وسهولة.