بدء امتحان التوجيهي لمبحث اللغة الإنجليزية

الوكيل الإخباري - بدأ امتحان الثانوية العامة، اليوم الإثنين الساعة العاشرة، لمبحث اللغة الإنجليزية، والتغذية في جميع الفروع الأكاديمية والمهنية للعام الدراسي الحالي.

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وكان قد توقع خبراء تربويون بأن تكون بعض الأسئلة مشابهة لأسئلة العام الماضي، كما تمنى رواد مواقع التواصل على التربية مراعاة الظرف الاستثنائي الذي يمر به أبنائنا الطلبة، بسبب جائحة كورونا، والتعلم عن بعد، ما يجعلهم أمام رهان صعب.

و يتقدم 171724 طالبا وطالبة في مختلف فروع التعليم الأكاديمية والمهنية للطلبة النظاميين وطلبة الدراسة الخاصة لمبحث اللغة الإنجليزية خلال الجلسة الأولى للامتحان، والتي تبدأ الساعة العاشرة صباحا.



فيما سيتقدم للجلسة الثانية التي تبدأ الساعة الواحدة ظهرا، 9 طلاب في مبحث التغذية.