الإثنين 28-06-2021
الوكيل الاخباري

الأرصاد لـ الوكيل : الموجة الحارة مستمرة خلال الأيام القادمة

الأوبئة تبحث اليوم مزج المطاعيم والجرعة الثالثة وخفض سن متلقي اللقاح

ترخيص السواقين تعلن عن مواعيد جولات ' بنوصلك '

مجلس النواب الـ 19 أقرّ في دورته الأولى 23 مشروع قانون وقانونا معدّلا

ترجيح ارتفاع أسعار المشتقات النفطية من 2 إلى 4 % نهاية الشهر الحالي

الصحة : على هذه الفئة التوجه إلى مراكز التطعيم دون موعد

الملكة رانيا تهنئ ولي العهد بمناسبة عيد ميلاده

الحكومة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا

وظائف شاغرة لدى مياهنا.. تفاصيل

مهلة تأجيل دفع ضريبة الدخل 2 % عند الاستيراد تنتهي بالأول من تموز

الإثنين، 28-06-2021 09:55 ص

بدء امتحان التوجيهي لمبحث اللغة الإنجليزية

f74a744b-a896-440c-83bf-3faa0359b9a1


الوكيل الإخباري - بدأ امتحان الثانوية العامة، اليوم الإثنين الساعة العاشرة، لمبحث اللغة الإنجليزية، والتغذية في جميع الفروع الأكاديمية والمهنية للعام الدراسي الحالي.

اضافة اعلان

 

وكان قد توقع خبراء تربويون بأن تكون بعض الأسئلة مشابهة لأسئلة العام الماضي، كما تمنى رواد مواقع التواصل على التربية مراعاة الظرف الاستثنائي الذي يمر به أبنائنا الطلبة، بسبب جائحة كورونا، والتعلم عن بعد، ما يجعلهم أمام رهان صعب.

 

 

و يتقدم 171724 طالبا وطالبة في مختلف فروع التعليم الأكاديمية والمهنية للطلبة النظاميين وطلبة الدراسة الخاصة لمبحث اللغة الإنجليزية خلال الجلسة الأولى للامتحان، والتي تبدأ الساعة العاشرة صباحا.

فيما سيتقدم للجلسة الثانية التي تبدأ الساعة الواحدة ظهرا، 9 طلاب في مبحث التغذية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
6202127215245476661837

الأوبئة تبحث اليوم مزج المطاعيم والجرعة الثالثة وخفض سن متلقي اللقاح

620211512544964423152

ترخيص السواقين تعلن عن مواعيد جولات ' بنوصلك '

لقف

الصحة : على هذه الفئة التوجه إلى مراكز التطعيم دون موعد

ملكة

الملكة رانيا تهنئ ولي العهد بمناسبة عيد ميلاده

172658 (2)

وظائف شاغرة لدى مياهنا.. تفاصيل

620212201523560654456

مهلة تأجيل دفع ضريبة الدخل 2 % عند الاستيراد تنتهي بالأول من تموز

أخبار متعلقة
620212683118955928209

توقعات لأسئلة مبحث اللغة الإنجليزية ليوم غد الإثنين

6202124145126756303893

طلبة التوجيهي يشكون صعوبة الأسئلة بمبحث الكيمياء

تربي

بدء امتحانات الثانوية العامة اليوم

وزارة التربية والتعليم

التربية : نقل مراكز امتحان التوجيهي من المناطق المعزولة

الهواري

وزير الصحة : المستشفيات في أفضل حال

1 (22)

شاهد فيديو صادم في اربد .. على مكتب وزير الصحة !