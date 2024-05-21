بدء انتخابات مجلس اتحاد الطلبة في الجامعة الأردنية

الوكيل الإخباري- تبدأ الجامعة الأردنية بإجراء انتخابات مجلس اتحاد الطلبة اليوم الثلاثاء.

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ويبلغ عدد الطلاب الذين يحق لهم التصويت 48286 طالبًا وطالبةً، فيما بلغت عدد القوائم المترشحة على مستوى الكليات 135 قائمة، إلى جانب 6 قوائم مترشحة على مستوى الجامعة، أما عدد الطلبة المترشحين ضمن قوائم الكليات فبلغ 593 طالبا، مقابل 92 طالبا ضمن القوائم المترشحة على مستوى الجامعة، ليبلغ مجموع الطلبة المترشحين الكلي 685، بما ينقسم إلى 416 ذكرا، و269 أنثى.



وكانت قد أعلنت الجامعة الأردنية انها استكملت استعداداتها لإجراء انتخابات مجلس اتحاد الطلبة، المقرر إجراؤها يوم غد الثلاثاء 21/5/2024.



وأكد رئيس اللجنة العليا للانتخابات، الدكتور زياد الحوامدة، نائب الرئيس للشؤون الإدارية والمالية حرص الجامعة على إجراء انتخابات بروح ديمقراطية وتنافس شريف، في أجواء من النزاهة والالتزام الكامل بتطبيق التعليمات، لمنح الطلبة حق اختيار ممثليهم للمجلس.